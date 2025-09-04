  • KHI: Partly Cloudy 28°C
مشہور فیشن ڈیزائنر جورجیو ارمانی چل بسے

شائع 04 ستمبر 2025 07:48pm
—فوٹو: رائٹرز
—فوٹو: رائٹرز

دنیا بھر میں لگژری اور منفرد فیشن برانڈ کی پہچان رکھنے والے ’ارمانی‘ کے بانی معروف اطالوی فیشن ڈیزائنر جورجیو ارمانی 91 برس کی عمر میں چل بسے۔

ارمانی گروپ نے 4 ستمبر کو اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر جاری بیان میں بانی جورجیو ارمانی کے انتقال کی تصدیق کی۔

بیان میں بتایا گیا کہ جورجیو ارمانی جنہیں ملازمین اور ساتھی ہمیشہ عزت و محبت سے یاد کرتے تھے، اپنے پیاروں کے درمیان پرسکون طریقے سے اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ وہ آخری ایام تک انتھک محنت کرتے رہے۔

بیان میں لکھا کہ گیا جورجیو ارمانی اپنی کمپنی نئے کلیکشنز اور جاری و آئندہ منصوبوں کے لیے وقف رہے۔

انگریزی اور اطالوی زبانوں میں جاری کیے گئے بیان میں مزید کہا گیا کہ ارمانی گروپ میں تمام ملازمین ہمیشہ خود کو ایک خاندان کا حصہ سمجھتے تھے۔

جورجیو ارمانی کے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر جاری دوسرے بیان میں بتایا گیا کہ ان کی آخری رسومات 6 ستمبر کو نجی طور پر ادا کی جائیں گی۔

جورجیو ارمانی جدید اطالوی فیشن اور خوبصورتی کے مترادف تھے، 1975 میں اپنے نام سے برانڈ شروع کرنے کے بعد انہوں نے اسے مردانہ لباس کے ایک سادہ مجموعے سے ایک عالمی لگژری فیشن سلطنت تک پہنچایا۔

انہوں نے ڈیزائنر کی چمک دمک کو کاروباری ہوشیاری کے ساتھ ملایا اور ایک ایسی کمپنی بنائی جو سالانہ تقریباً 2.3 بلین یورو کا کاروبار کرتی ہے۔

وہ کچھ عرصے سے علیل تھے اور جون میں میلان مینز فیشن ویک کے دوران اپنے گروپ کے شوز میں شرکت نہ کر سکے تھے، جو ان کے کیریئر میں پہلا موقع تھا جب وہ اپنے کیٹ واک ایونٹس میں شریک نہ ہوئے۔

ان کا برانڈ ’ارمانی‘ دنیا بھر میں شہرت رکھتا ہے، ان کی کمپنی کے کپڑے، جوتے اور دیگر لگژری آئٹمز بھاری قیمت پر فروخت ہوتے ہیں۔

