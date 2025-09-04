7 سے 10 ستمبر تک ملک بھر میں بارشیں متوقع، کراچی سمیت سندھ میں نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ
محکمہ موسمیات نے مون سون کے 9ویں اسپیل کے تحت ملک بھر میں مزید بارشوں کی پیش گوئی کر دی۔
ڈان نیوز کے مطابق محکمہ موسمیات نے بتایا کہ ملک کے بیشتر اضلاع میں 7 سے 10 ستمبر کے دوران موسلادھار بارشیں متوقع ہیں، اس دوران کراچی سمیت سندھ میں شدید بارشوں اور نشیبی علاقوں کے زیر آب کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔
ڈائریکٹر نیشنل فارکاسٹنگ سینٹر اسلام آباد عرفان ورک کے مطابق سندھ اور بلوچستان کے مختلف علاقوں بشمول کراچی میں 7 سے 10 ستمبر تک موسلادھار بارشیں ہو سکتی ہے۔
میٹ آفس نے مزید بتایا کہ مون سون ہوائیں 6 ستمبر کی شام پنجاب اور سندھ میں داخل ہوں گی، جبکہ 6 سے 8 ستمبر کے دوران کشمیر کے بیشتر اضلاع میں موسلا دھار بارش کا امکان ہے، 7 سے 9 ستمبر کے درمیان بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں بارش متوقع ہیں۔
محکمہ موسمیات کے مطابق 7 سے 9 ستمبر کے دوران خیبر پختونخوا کے بالائی اضلاع میں موسلا دھار بارش کا امکان ہے، اسی دوران سندھ میں شدید بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ ہے جب کہ 7 سے 8 ستمبر تک کشمیر، مری، گلیات اور گلگت بلتستان میں لینڈ سلائیڈنگ کے خدشات ہیں۔
محکمہ موسمیات نے مون سون کے 9ویں اسپیل کےدوران تمام متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت کی ہے۔