  • KHI: Partly Cloudy 27.8°C
  • LHR: Partly Cloudy 28.6°C
  • ISB: Clear 26.5°C
  • KHI: Partly Cloudy 27.8°C
  • LHR: Partly Cloudy 28.6°C
  • ISB: Clear 26.5°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

7 سے 10 ستمبر تک ملک بھر میں بارشیں متوقع، کراچی سمیت سندھ میں نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ

ویب ڈیسک شائع September 4, 2025
— فائل فوٹو: آن لائن
— فائل فوٹو: آن لائن

محکمہ موسمیات نے مون سون کے 9ویں اسپیل کے تحت ملک بھر میں مزید بارشوں کی پیش گوئی کر دی۔

ڈان نیوز کے مطابق محکمہ موسمیات نے بتایا کہ ملک کے بیشتر اضلاع میں 7 سے 10 ستمبر کے دوران موسلادھار بارشیں متوقع ہیں، اس دوران کراچی سمیت سندھ میں شدید بارشوں اور نشیبی علاقوں کے زیر آب کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔

ڈائریکٹر نیشنل فارکاسٹنگ سینٹر اسلام آباد عرفان ورک کے مطابق سندھ اور بلوچستان کے مختلف علاقوں بشمول کراچی میں 7 سے 10 ستمبر تک موسلادھار بارشیں ہو سکتی ہے۔

میٹ آفس نے مزید بتایا کہ مون سون ہوائیں 6 ستمبر کی شام پنجاب اور سندھ میں داخل ہوں گی، جبکہ 6 سے 8 ستمبر کے دوران کشمیر کے بیشتر اضلاع میں موسلا دھار بارش کا امکان ہے، 7 سے 9 ستمبر کے درمیان بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں بارش متوقع ہیں۔

محکمہ موسمیات کے مطابق 7 سے 9 ستمبر کے دوران خیبر پختونخوا کے بالائی اضلاع میں موسلا دھار بارش کا امکان ہے، اسی دوران سندھ میں شدید بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ ہے جب کہ 7 سے 8 ستمبر تک کشمیر، مری، گلیات اور گلگت بلتستان میں لینڈ سلائیڈنگ کے خدشات ہیں۔

محکمہ موسمیات نے مون سون کے 9ویں اسپیل کےدوران تمام متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت کی ہے۔

موسمیاتی تبدیلی کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے لیے ڈان میڈیا گروپ کی مہم بریتھ پاکستان کا حصہ بنیں۔
1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

چینی اور روسی صدر کے درمیان انسان کے 150 سال تک زندہ رہنے کی باتیں ریکارڈ ہوگئیں

2

عمران خان میں ’ورٹیگو‘ اور’’ٹینائٹس‘ کی تشخیص کا انکشاف

3

کیا کراچی کبھی پاکستان کا پانچواں صوبہ بنے گا؟

4

راولپنڈی: علیمہ خان کو پریس کانفرنس کے دوران انڈا مار دیا گیا، 2 خواتین زیرحراست

5

چینی صدر کا تاریخ کی سب سے بڑی پریڈ میں پیوٹن اورکِم جونگ اُن کیساتھ طاقت کا مظاہرہ

6

بھارتی ڈیموں سے پانی کی آمد، سیلاب کی شدت بڑھنے کا خطرہ، ملتان میں زمیندارہ بند ٹوٹ گیا

7

مشی خان کا پاکستان میں بڑھتی ہوئی فحاشی اور جسم فروشی پر تشویش کا اظہار

8

’وہ ہمسفر تھا‘ کی گلوکارہ قرۃ العین بلوچ ریچھ کے حملے میں زخمی ہوگئیں

کارٹون

کارٹون : 4 ستمبر 2025
کارٹون : 3 ستمبر 2025