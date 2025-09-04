  • KHI: Partly Cloudy 27.8°C
  • LHR: Partly Cloudy 28.6°C
  • ISB: Clear 26.5°C
  • KHI: Partly Cloudy 27.8°C
  • LHR: Partly Cloudy 28.6°C
  • ISB: Clear 26.5°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

حماس نے غزہ میں ’ٹیکنوکریٹ انتظامیہ‘ پر رضامندی ظاہر کردی

ویب ڈیسک شائع September 4, 2025 اپ ڈیٹ September 5, 2025 09:56am
— فائل فوٹو: ٹی آر ٹی ورلڈ/ اے پی
— فائل فوٹو: ٹی آر ٹی ورلڈ/ اے پی

فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے غزہ کے جامع معاہدے پر اپنی آمادگی ظاہر کر دی ہے۔

ترک نشریاتی ادارے ’ٹی آر ٹی ورلڈ‘ کی رپورٹ کے مطابق حماس نے کہا ہے کہ انہوں نے 18 اگست کو ثالثوں کی جانب سے پیش کی گئی تجاویز پر غزہ کا انتظام چلانے کے لیے آزاد قومی ٹیکنوکریٹ انتظامیہ کی تشکیل پر اپنی رضامندی ظاہر کر دی ہے اور تنظیم اب اسرائیل کے جواب کی منتظر ہے۔

حماس نے اپنے اس عزم کو دہرایا کہ وہ جامع معاہدے کے لیے تیار ہیں، جس کے تحت تمام اسرائیلی قیدیوں کی رہائی کے بدلے اسرائیلی جیلوں میں موجود فلسطینی قیدی رہا کیے جائیں گے۔

منصوبے میں غزہ میں جاری نسل کشی کو ختم کرنا، اسرائیلی افواج کا مکمل انخلا، امداد کی فراہمی کے لیے سرحدی راستے کھولنا اور تعمیر نو کا آغاز بھی شامل ہے۔

حماس نے کہا کہ ٹیکنوکریٹ انتظامیہ کو قبول کرنا اس کوشش کا حصہ ہے اور اُس سوال کا جواب بھی دے، جو اسرائیلی حکام اگلے دن کے حوالے سے کرتے آئے ہیں کہ غزہ میں حکمرانی کون کرے گا اور جسے وہ قتل و غارت کے طویل عرصے تک جاری رہنے کی توجیہ کے طور پر پیش کرتے رہے ہیں۔

یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب اسرائیلی میڈیا نے رپورٹ کیا کہ وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو، جن کے خلاف بین الاقوامی فوجداری عدالت نے گرفتاری کا وارنٹ جاری کر رکھا ہے، جزوی معاہدے کے بجائے اب ایک جامع معاہدے پر زور دے رہے ہیں۔

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی 3 ستمبر کو کہا تھا کہ غزہ میں موجود تمام اسرائیلی فوجیوں کو رہا کیا جانا چاہیے۔

گزشتہ دسمبر قاہرہ میں ہونے والے مذاکرات میں حماس اور فتح پارٹی اس بات پر متفق ہوئے تھے کہ غزہ کے معاملات چلانے کے لیے ایک کمیٹی قائم کی جائے، تاہم فلسطینی اتھارٹی نے اس کمیٹی کے قیام کو مسترد کر دیا تھا اور اصرار کیا کہ غزہ کی حکمرانی کی ذمہ داری اسی کے پاس ہونی چاہیے۔

غزہ میں جاری قتل عام نے خطے کو کھنڈرات میں بدل دیا ہے، تقریبا 2 سال سے جاری اسرائیلی جارحیت نے 63 ہزار سے زیادہ فلسطینیوں کو شہید کیا، آبادی کے بیشتر حصے کو بے گھر اور اس علاقے کو قحط کے دہانے پر پہنچا دیا ہے۔

حماس نے کہا کہ وہ اب بھی قومی آزاد ٹیکنوکریٹ انتظامیہ کے قیام کے لیے پرعزم ہے، جو فوری طور پر تمام حکومتی شعبوں کی ذمہ داری سنبھال لے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

چینی اور روسی صدر کے درمیان انسان کے 150 سال تک زندہ رہنے کی باتیں ریکارڈ ہوگئیں

2

عمران خان میں ’ورٹیگو‘ اور’’ٹینائٹس‘ کی تشخیص کا انکشاف

3

کیا کراچی کبھی پاکستان کا پانچواں صوبہ بنے گا؟

4

راولپنڈی: علیمہ خان کو پریس کانفرنس کے دوران انڈا مار دیا گیا، 2 خواتین زیرحراست

5

چینی صدر کا تاریخ کی سب سے بڑی پریڈ میں پیوٹن اورکِم جونگ اُن کیساتھ طاقت کا مظاہرہ

6

بھارتی ڈیموں سے پانی کی آمد، سیلاب کی شدت بڑھنے کا خطرہ، ملتان میں زمیندارہ بند ٹوٹ گیا

7

مشی خان کا پاکستان میں بڑھتی ہوئی فحاشی اور جسم فروشی پر تشویش کا اظہار

8

’وہ ہمسفر تھا‘ کی گلوکارہ قرۃ العین بلوچ ریچھ کے حملے میں زخمی ہوگئیں

کارٹون

کارٹون : 4 ستمبر 2025
کارٹون : 3 ستمبر 2025