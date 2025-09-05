  • KHI: Partly Cloudy 27.8°C
  • LHR: Partly Cloudy 28.6°C
  • ISB: Clear 26.5°C
  • KHI: Partly Cloudy 27.8°C
  • LHR: Partly Cloudy 28.6°C
  • ISB: Clear 26.5°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

ایبٹ آباد، دیپالپور میں ڈمپروں کی ٹکر سے 3 طلبہ سمیت 6 افراد جاں بحق، 9 شدید زخمی

عمر باچا | ویب ڈیسک شائع September 5, 2025 اپ ڈیٹ September 5, 2025 02:24pm
حادثے کے بعد بچوں کے لواحقین نے ڈمپر ڈرائیور کے خلاف احتجاج کیا اور سڑک کو ٹریفک کے لیے بند کردیا — فائل فوٹو: ڈان
حادثے کے بعد بچوں کے لواحقین نے ڈمپر ڈرائیور کے خلاف احتجاج کیا اور سڑک کو ٹریفک کے لیے بند کردیا — فائل فوٹو: ڈان

ایبٹ آباد میں ڈمپر نے سڑک عبور کرنے والے اسکول کے طلبہ کو روند ڈالا، حادثے میں 3 بچے جاں بحق اور 5 شدید زخمی ہوگئے۔

ایبٹ آباد میں واقعہ ایف بی آر آفس کے قریب لیڈی گارڈن کے سامنے پیش آیا، ڈمپر نے نجی اسکول کے سڑک عبور کرنے والے طلبہ کو کچل ڈالا۔

واقعے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچ گئیں، تاہم 3 بچے موقع پر جان کی بازی ہار گئے جبکہ 5 شدید زخمی ہوگئے۔

ریسکیو کے مطابق جاں بحق ہونے والوں میں 10 سالہ ریحان ولد طیفل، 14سالہ منال ولد ایاز، 13 سالہ سعاد شامل ہیں اور زخمیوں میں 5 سالہ عروہ، 13 سالہ سویرا، 15 سالہ یشفا اور 11 سالہ احتشام شامل ہیں۔

ریسکیو ٹیم نے بچوں کے جسد خاکی اور زخمی ہونے والے بچوں کو ڈی ایچ کیو ہسپتال منتقل کردیا۔

حادثے کے بعد بچوں کے لواحقین نے ڈمپر ڈرائیور کے خلاف احتجاج کیا اور سڑک کو ٹریفک کے لیے بند کردیا۔

ادھر صوبہ پنجاب کے شہر اوکاڑہ کی تحصیل دیپالپور میں بھی تیز رفتار ڈمپر کی ٹکر سے رکشے میں سوار خاتون اور بچے سمیت 3 افراد جاں بحق اور 4 زخمی ہوگئے۔

رحیم یارخان موٹروے ایم فائیو ظاہر پیر کے قریب ڈرائیور کو نیند آنے سے کار ٹریلر سے ٹکرا گئی، حادثے میں کار سوار ایک ہی خاندان کے 4 افراد جاں بحق اور 2 زخمی ہوگئے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

چینی اور روسی صدر کے درمیان انسان کے 150 سال تک زندہ رہنے کی باتیں ریکارڈ ہوگئیں

2

عمران خان میں ’ورٹیگو‘ اور’’ٹینائٹس‘ کی تشخیص کا انکشاف

3

کیا کراچی کبھی پاکستان کا پانچواں صوبہ بنے گا؟

4

راولپنڈی: علیمہ خان کو پریس کانفرنس کے دوران انڈا مار دیا گیا، 2 خواتین زیرحراست

5

چینی صدر کا تاریخ کی سب سے بڑی پریڈ میں پیوٹن اورکِم جونگ اُن کیساتھ طاقت کا مظاہرہ

6

بھارتی ڈیموں سے پانی کی آمد، سیلاب کی شدت بڑھنے کا خطرہ، ملتان میں زمیندارہ بند ٹوٹ گیا

7

مشی خان کا پاکستان میں بڑھتی ہوئی فحاشی اور جسم فروشی پر تشویش کا اظہار

8

’وہ ہمسفر تھا‘ کی گلوکارہ قرۃ العین بلوچ ریچھ کے حملے میں زخمی ہوگئیں

کارٹون

کارٹون : 4 ستمبر 2025
کارٹون : 3 ستمبر 2025