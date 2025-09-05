جوئے کی ایپس کی تشہیر: سائبر کرائم انویسٹی گیشن ایجنسی نے یوٹیوبر رجب بٹ کو طلب کر لیا
نیشنل سائبر کرائم انویسٹی گیشن ایجنسی (این سی سی آئی اے) نے جوئے کی ایپس کی تشہیر کی انکوائری کے لیے یوٹیوبر رجب بٹ کو 9 ستمبر کو طلب کر لیا۔
واضح رہے کہ رجب بٹ ملک میں سب سے زیادہ آن لائن فالوورز رکھنے والے یوٹیوبر میں سے ایک ہیں، تاہم وہ حالیہ برسوں سے تنازعات کا شکار رہے ہیں۔
این سی سی آئی اے کی جانب سے جمعرات کو یوٹیوبر کو جاری نوٹس میں کہا گیا ہے کہ ان کے خلاف ’آن لائن ٹریڈنگ ایپس کے ذریعے مالی گھپلوں میں ملوث ہونے، نوجوانوں کو آن لائن جوئے کی ایپ میں سرمایہ کاری کی ترغیب دینے، آن لائن جوئے کی سرمایہ کاری کے لیے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کا استعمال، معصوم لوگوں کی محنت سے کمائی کی لوٹ مار کے لیے ایک منظم اسکیم تیار کرنے کے الزامات ہیں۔
انہیں ہدایت کی گئی ہے کہ وہ این سی سی آئی اے کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر شعیب ریاض کے سامنے منگل کو صبح 11 بجے ذاتی طور پر لاہور کے دفتر میں پیش ہوں اور اپنے دفاع میں بیان ریکارڈ کرائیں۔
نوٹس میں کہا گیا ہے کہ ’غیر حاضری کی صورت میں یہ سمجھا جائے گا کہ آپ کے پاس اپنے دفاع میں پیش کرنے یا بیان کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔
ادھر، رجب بٹ کے وکیل بیرسٹر میاں علی اشفاق نے ڈان کو بتایا کہ رجب بٹ کی نمائندگی ہماری لا فرم کرے گی، ان کی جانب سے 9 ستمبر کو تحریری جواب جمع کرایا جائے گا۔
میاں علی اشفاق کا کہنا تھا کہ رجب بٹ کے کیس کا تمام پہلوؤں سے جائزہ لیا جا رہا ہے، ان کے کیس میں قانون کے مطابق مکمل دفاع کریں گے۔
واضح رہے کہ یہ پیشرفت یوٹیوبر سعد الرحمن عرف ڈکی بھائی کو گزشتہ ماہ لاہور ایئرپورٹ سے گرفتار کرنے کے بعد سامنے آئی ہے، جب این سی سی آئی اے نے آن لائن جوئے اور سٹے بازی کی درخواستوں کو فروغ دینے کے الزام میں مقدمہ درج کیا تھا۔
اس کے بعد سے سعد الرحمٰن مسلسل جسمانی ریمانڈ پر ہیں، آج بھی سوشل میڈیا پر جوئے کی ترغیب دینے اور فحش مواد اپ لوڈ کرنے کے الزام میں گرفتار یوٹیوبر سعد الرحمٰن المعروف ڈکی بھائی کے جسمانی ریمانڈ میں مزید 3 دن کی توسیع کردی گئی تھی۔