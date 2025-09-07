  • KHI: Cloudy 27.5°C
  • LHR: Partly Cloudy 27.2°C
  • ISB: Partly Cloudy 23.6°C
  • KHI: Cloudy 27.5°C
  • LHR: Partly Cloudy 27.2°C
  • ISB: Partly Cloudy 23.6°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

ٹِک ٹاک کا نیا فیچر، اب براہِ راست فلم کے ٹکٹ خریدنا ممکن ہوگیا

ویب ڈیسکشائع 07 ستمبر 2025 05:15pm
—فوٹو: ٹک ٹاک
—فوٹو: ٹک ٹاک

شارٹ ویڈیو شیئرنگ ایپلی کیشن ٹک ٹاک نے ایپ میں ایک نیا فیچر متعارف کرایا ہے، جس کے ذریعے صارفین اب براہِ راست فلموں کے ٹکٹ خرید سکتے ہیں۔

ٹیکنالوجی ویب سائٹ کے مطابق ٹِک ٹاک نے ایک نیا فیچر متعارف کرایا ہے، جس کے ذریعے صارفین اب براہِ راست فلموں کے ٹکٹ خرید سکتے ہیں۔

ٹِک ٹاک کا یہ فیچر معروف آن لائن ٹکٹنگ سروس ’فینڈینگو‘ کے ساتھ شراکت داری کے تحت پیش کیا گیا ہے اور اسے ٹِک ٹاک اسپاٹ لائٹ کے ذریعے چلایا جا رہا ہے۔

اس فیچر کا آغاز ڈزنی کی متوقع فلم ’ٹی آر او این: اریز‘ کے ساتھ کیا گیا ہے، جو 10 اکتوبر کو سینما گھروں میں ریلیز ہو رہی ہے۔

اب صارفین کو ٹِک ٹاک پر فلموں کے متعلق مواد دیکھتے ہوئے ’گیٹ ٹکٹس‘ کا بٹن نظر آئے گا، جس پر کلک کرنے سے وہ براہِ راست فینڈینگو کی ویب سائٹ پر پہنچ جائیں گے، جہاں سے وہ اپنی پسندیدہ فلم کے ٹکٹ خرید سکتے ہیں۔

یہ فیچر خاص طور پر #فلم ٹاک اور #مووی ٹاک کمیونٹیز کے لیے مفید ثابت ہوگا، جو فلموں کے بارے میں مواد شیئر کرتی ہیں۔

ٹِک ٹاک کے مطابق امریکا میں تقریباً 50 فیصد صارفین نے ایپ کے ذریعے نئی فلموں کے بارے میں جانا اور 36 فیصد نے اس کے بعد ٹکٹ خریدنے کا فیصلہ کیا۔

یہ نیا فیچر صارفین کو فلموں کی دریافت سے لے کر ٹکٹ خریدنے تک کا عمل آسان بناتا ہے اور ایپ کو تفریحی مواد کے لیے ایک اہم پلیٹ فارم کے طور پر مزید مستحکم کرتا ہے۔

اس فیچر کے ذریعے ٹِک ٹاک اپنے ای کامرس کے امکانات کو مزید بڑھا رہا ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ مستقبل میں اس میں مزید خریداری کے آپشنز شامل کیے جائیں گے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

امریکی فوجی طیارے سیلاب متاثرین کیلئے امدادی سامان لے کر پاکستان پہنچ گئے

2

نبی کریم ﷺ کی ولادت کے 1500 سال مکمل ہونے پر جشن، فضائیں درود و سلام سے معطر

3

پاکستان کے آسمان پر 7 ستمبر کو دلکش چاند گرہن کا نظارہ ہوگا، اسپارکو

4

پنجاب کے دریاؤں میں پانی کی سطح میں کمی سندھ میں سیلاب آج داخل ہونے کا امکان

5

جسٹس منصور کے چیف جسٹس سے 6 سوالات، جوڈیشل کونسل میں عوامی سطح پرجواب دینے کی درخواست

6

اسلام آباد اور پنجاب کے شمالی علاقوں میں اربن فلڈنگ کا الرٹ جاری

7

7 سے 10 ستمبر تک ملک بھر میں بارشیں متوقع، کراچی سمیت سندھ میں نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ

8

جوئے کی ایپس کی تشہیر: سائبر کرائم انویسٹی گیشن ایجنسی نے یوٹیوبر رجب بٹ کو طلب کر لیا

کارٹون

کارٹون : 6 ستمبر 2025
کارٹون : 4 ستمبر 2025