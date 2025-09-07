  • KHI: Rain 26.8°C
  • LHR: Partly Cloudy 25.6°C
  • ISB: Cloudy 26.4°C
  • KHI: Rain 26.8°C
  • LHR: Partly Cloudy 25.6°C
  • ISB: Cloudy 26.4°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

ایشیا کپ 2025: سابق پاکستانی کرکٹرز نے قومی ٹیم سے بھارت کیخلاف جیت کی اُمیدیں لگا لیں

اسپورٹس ڈیسک شائع September 7, 2025
— فوٹو: ڈان نیوز
— فوٹو: ڈان نیوز

سابق پاکستانی کرکٹرز نے ایشیا کپ 2025 میں بھارت کے خلاف قومی ٹیم سے جیت کی اُمیدیں لگا لی ہیں۔

کراچی میں منعقدہ ایک نجی تقریب کے دوران سابق قومی کرکٹرز نے کہا ہے پاکستان ٹیم ایشیا کپ میں بھارت کو شکست دینے کی صلاحیت رکھتی ہے، تاہم بڑے میچ میں قومی کرکٹرز کو اپنے حواس پر قابو رکھنا ہوگا۔

سابق کپتان یونس خان نے کہا کہ بھارت جیسی ٹیم کے خلاف بھرپور محنت کرنا ہوگی، امید ہے پاکستان ٹیم ایشیا کپ 2025 میں اچھا پرفارم کرے گی۔

پاکستان سے بابر اعظم اور محمد رضوان جب کہ بھارت سے ویرات کوہلی اور روہت شرما کی اس ایونٹ میں نہ ہونے کے سوال کے جواب میں یونس خان نے کہا کہ ہر کھلاڑی کو ایک نہ ایک دن اس کھیل کو چھوڑ کر جانا ہوتا ہے، نیشنل ٹیموں میں کوئی بھی کھلاڑی مستقل طور پر نہیں ہوتا۔

نوجوان کھلاڑی اگر آج بھارت کیخلاف میچ ون کروائیں گے تو فینز پھر انہی کا نام لیں گے۔

سابق وکٹ کیپر کامران اکمل نےکہا کہ ٹرائی نیشن سیریز کی پرفارمنس کو مدنظر رکھتے ہوئے قومی ٹیم کو ایشیا کپ میں بھرپور محنت کرنا ہو گی، میگا ایونٹ میں بظاہر بھارتی ٹیم مضبوط نظر آرہی ہے تاہم پاکستانی کھلاڑیوں میں اتنی صلاحیت موجود ہے کہ وہ بھارت کو ایشیا کپ میں شکست دیں سکے۔

سابق وکٹ کیپر بیٹر کے مطابق روایتی حریف کو شکست دینے کے لیے پاکستان کو اُن سے بہتر کھیل کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔

اس موقع سابق فاسٹ باؤلر عمر گل نے کہا کہ مشکل وقت میں پاکستان ٹیم کو سپورٹ کرنا چاہیے، بھارت کی ٹیم مضبوط نظر آرہی ہے تاہم ٹی 20 کرکٹ میں ایک اچھی بیٹنگ یا باؤلنگ اسپیل سے بھی آپ میچ جیت سکتے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ پاکستانی باؤلرز ڈیتھ اوورز کی خامیوں پر اگر قابو پالیں بھارت کو شکست دینے کے ساتھ ساتھ ٹورنامنٹ بھی جیت سکتے ہیں۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

محبت آنی جانی چیز ہے, شادی ایک ہی کی، گلوکارہ طاہرہ سید

2

پاکستانی نژاد شبانہ محمود برطانیہ کی وزیر داخلہ بن گئیں

3

بھارت اور روس، چین کے ’ ہوگئے’ ، امریکی صدر

4

امریکی فوجی طیارے سیلاب متاثرین کیلئے امدادی سامان لے کر پاکستان پہنچ گئے

5

والد کے انتقال کے اگلے دن پرفارمنس: تنقید پر عاطف اسلم کا ردعمل

6

کورین ٹائپ نہیں مردانہ وجاہت رکھنے والے مرد سے شادی کروں گی، جینس ٹیسا

7

6 ماہ سے کم عرصے میں بی وائی ڈی کی 2 ہزار سے زائد گاڑیاں فروخت

8

جسٹس منصور کے چیف جسٹس سے 6 سوالات، جوڈیشل کونسل میں عوامی سطح پرجواب دینے کی درخواست

کارٹون

کارٹون : 8 ستمبر 2025
کارٹون : 6 ستمبر 2025