  • KHI: Heavy Rain 25.2°C
  • LHR: Clear 28.1°C
  • ISB: Clear 26.7°C
  • KHI: Heavy Rain 25.2°C
  • LHR: Clear 28.1°C
  • ISB: Clear 26.7°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

راولپنڈی: میجرعدنان اسلم شہید کی نمازِ جنازہ ادا، وزیراعظم اور فیلڈ مارشل کی شرکت

ویب ڈیسک شائع September 9, 2025 اپ ڈیٹ September 9, 2025 07:44pm
— فوٹو: آئی ایس پی آر
— فوٹو: آئی ایس پی آر

میجر عدنان اسلم شہید کی نمازِ جنازہ راولپنڈی میں ادا کردی گئی ہے، جس میں وزیراعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وفاقی وزرا سمیت اعلیٰ عسکری وسیاسی قیادت نے شرکت کی۔

پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) کے مطابق راولپنڈی کے چکلالہ میں میجر عدنان اسلم شہید کی نمازِ جنازہ ادا کر دی گئی۔

خیال رہے کہ 31 سالہ میجر عدنان اسلم 2 ستمبر کو بنوں میں فتنہ الخوارج کے بزدلانہ حملے میں زخمی ہوئے تھے، فتنہ الخوارج کے خلاف بہادری سے لڑنے والے 31 سالہ میجر عدنان اسلم کمبائنڈ ملٹری ہسپتال (سی ایم ایچ) راولپنڈی میں دورانِ علاج شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گئے۔

ترجمان پاک فوج کے مطابق میجر عدنان اسلم کی نمازِ جنازہ چکلالہ، راولپنڈی میں ادا کر دی گئی، قوم کے بہادر سپوت کی نماز جنازہ میں وزیرِ اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر، وفاقی وزیرِ دفاع خواجہ آصف، وفاقی وزیرِ اطلاعات عطا تارڑ، حاضر سروس فوجی و سول افسران اور شہید کے اہلخانہ نے شرکت کی۔

شہید میجر عدنان اسلم کو ان کے آبائی علاقے میں مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپردِ خاک کیا جائے گا۔

آئی ایس پی آر کے مطابق میجر عدنان اسلم نے دشمن کا بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے اپنی قیادت کا بھرپور ثبوت دیا۔

وزیرِاعظم نے افسر کی شجاعت کو خراجِ تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ آج ہم نے ایک بہادر سپوت کو کھو دیا ہے جس کی جرات اور قربانی ہمیشہ قوم کے دلوں میں زندہ رہے گی، وہ پاکستان کے بہترین چہرے کی نمائندگی کرتے ہیں، پختہ عزم، وطن سے محبت، اور قربانی کا جذبہ۔

شہباز شریف نے مزید کہا کہ میجر عدنان اسلم کی شہادت اس بات کا ثبوت ہے کہ پاک فوج ہر صورت میں دہشت گردی کے خاتمے کے اپنے مشن میں ثابت قدم ہے۔

آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ میجر عدنان کی شہادت اس بات کی گواہی ہے کہ پاک فوج ہر قسم کی دہشتگردی کے مکمل خاتمے کے مشن پر ثابت قدم ہے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

نازیہ ملک کا موٹروے پر سہیلیوں کے ہمراہ خوفناک واقعے سے گزرنے کا انکشاف

2

آزاد کشمیر: کمسن بچی کو اغوا اور ریپ کا نشانہ بنانے والے 54 سالہ ملزم کا چھ روزہ ریمانڈ

3

خیبرپختونخوا اسمبلی: گستاخ صحابہ کو انٹرپول کے ذریعے گرفتار کرکے وطن واپس لانے کی قرارداد منظور

4

حکومت سندھ کا کراچی میں کل تعلیمی ادارے معمول کے مطابق کھلے رکھنے کا اعلان

5

زندگی میں مشکل وقت دیکھا، بھائی کے مفت علاج کے لیے ہسپتالوں کے چکر لگائے، ہمایوں سعید

6

پاکستان ٹرائی نیشن سیریز کا فاتح بن گیا، افغانستان کو 75 رنز سے شکست

7

صاحبہ اور ریمبو کی شادی کے خلاف تھی، نشو بیگم کا انکشاف

8

ملتان: جلال پور پیر والا میں سیلاب داخل ہونا شروع، شہر کو خالی کرنے کے احکامات

کارٹون

کارٹون : 9 ستمبر 2025
کارٹون : 8 ستمبر 2025