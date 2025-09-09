  • KHI: Heavy Rain 25.2°C
  • LHR: Clear 28.1°C
  • ISB: Clear 26.7°C
  • KHI: Heavy Rain 25.2°C
  • LHR: Clear 28.1°C
  • ISB: Clear 26.7°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

بنوں حملے میں شہید ہونے والے میجرعدنان سے متعلق سابق جنرل آصف غفور کا ٹوئٹ وائرل

ویب ڈیسک شائع September 9, 2025 اپ ڈیٹ September 9, 2025 07:46pm
— فوٹو: سوشل میڈیا
— فوٹو: سوشل میڈیا

سابق ڈی جی آئی ایس پی آر اور کور کمانڈر کوئٹہ لیفٹننٹ جنرل ریٹائرڈ آصف غفور کی بنوں حملے میں شہید ہونے والے نوجوان میجر عدنان اسلم سے متعلق ٹوئٹ وائرل ہوگئی۔

لیفٹننٹ جنرل ریٹائرڈ آصف غفور نے ’ایکس‘ پر اپنی پوسٹ میں لکھا کہ ’میجر عدنان شہید نے مجھ سے آخری ملاقات میں پاکستان آرمی اسپیشل سروس گروپ (ایس ایس جی) میں شمولیت کے لیے مشورہ مانگا تھا‘۔

سابق ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ میجر عدنان شہید کے جذبے کی چمک اُس کی آنکھوں میں الفاظ سے کہیں زیادہ دکھائی دے رہی تھی، اور اُس نے اپنی ہر جھلک کو سچ کر دکھایا۔

لیفٹننٹ جنرل ریٹائرڈ آصف غفور نے مزید کہا کہ ایک بہادر سپاہی، جو اپنے جذبے اور ہماری دلیر ایس ایس جی کی روح کے عین مطابق رہا، اللہ آپ کی روح پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔

خیال رہے کہ 31 سالہ میجر عدنان اسلم 2 ستمبر کو بنوں میں فتنہ الخوارج کے بزدلانہ حملے میں زخمی ہوئے تھے، فتنہ الخوارج کے خلاف بہادری سے لڑنے والے 31 سالہ میجر عدنان اسلم کمبائنڈ ملٹری ہسپتال (سی ایم ایچ) راولپنڈی میں دورانِ علاج شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گئے ۔

میجر عدنان اسلم شہید کی نمازِ جنازہ راولپنڈی میں ادا کردی گئی، جس میں وزیراعظم شہباز شریف، وفاقی وزرا اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سمیت اعلیٰ عسکری وسیاسی قیادت نے شرکت کی۔

سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ریٹائرڈ حمید گل کے بیٹے عبداللہ گل نے ایکس پر میجر عدنان شہید کی ہسپتال سے بنائی گئی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ ’میجر عدنان شہید ہمیں آپ پر فخر ہے‘۔

ان کا مزید کہنا تھا کہ میجر عدنان شہید نے بہادری کی عظیم داستان رقم کی، پاکستان میں جب تک آپ جیسے جی دار، ایمان افروز اور جرات مند موجود ہیں، دشمن ہمیشہ ذلیل و رسوا ہو گا، اللہ آپ کی شہادت کو قبول فرمائے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

نازیہ ملک کا موٹروے پر سہیلیوں کے ہمراہ خوفناک واقعے سے گزرنے کا انکشاف

2

آزاد کشمیر: کمسن بچی کو اغوا اور ریپ کا نشانہ بنانے والے 54 سالہ ملزم کا چھ روزہ ریمانڈ

3

خیبرپختونخوا اسمبلی: گستاخ صحابہ کو انٹرپول کے ذریعے گرفتار کرکے وطن واپس لانے کی قرارداد منظور

4

حکومت سندھ کا کراچی میں کل تعلیمی ادارے معمول کے مطابق کھلے رکھنے کا اعلان

5

زندگی میں مشکل وقت دیکھا، بھائی کے مفت علاج کے لیے ہسپتالوں کے چکر لگائے، ہمایوں سعید

6

پاکستان ٹرائی نیشن سیریز کا فاتح بن گیا، افغانستان کو 75 رنز سے شکست

7

صاحبہ اور ریمبو کی شادی کے خلاف تھی، نشو بیگم کا انکشاف

8

ملتان: جلال پور پیر والا میں سیلاب داخل ہونا شروع، شہر کو خالی کرنے کے احکامات

کارٹون

کارٹون : 9 ستمبر 2025
کارٹون : 8 ستمبر 2025