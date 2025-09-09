کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری
کراچی میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے، کہیں تیز اور کہیں ہلکی بارش ہورہی ہے، محکمہ موسمیات نے آج 100 ملی میٹر تک بارش کی پیشگوئی کی تھی۔
ڈان نیوز کے مطابق آج صبح ہی سے کراچی کے مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے، کہیں تیز اور کہیں ہلکی بارش ہورہی ہے۔
شارع فیصل، شاہ فیصل کالونی، آئی آئی چندریگر، لیاری، گارڈن، صدر، ایم اے جناح روڈ کے علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے۔
اسی طرح گلشن معمار، گلستان جوہر، سہراب گوٹھ، ایف بی ایریا، ناظم آباد، نارتھ کراچی، ناگن چورنگی، میں بھی بارش ہورہی ہے۔
گلشن اقبال، ملیر، طارق روڈ، اورنگی ٹاؤن، بلدیہ، بفرزون کے علاقوں میں بھی تیز بارش ہورہی ہے۔
بارش کی وجہ سے شہر کے نشیی علاقوں اور سڑکوں پر پانی جمع ہوگیا ہے جس سے ٹریفک کی روانی میں خلل واقع ہورہا ہے اور شہریوں کو دشواری کا سامنا ہے۔
بحریہ ٹاؤن، سرجانی ٹاؤن میں بھی موسلادھار بارش ہورہی ہے۔
ملیر ندی میں طغیانی کے بعد اسٹیل ٹاؤن لنک روڈ سے حیدر آباد کو ملانے والی سڑک عام ٹریفک کیلئے بند کردی گئی ہے۔
خیال رہے کہ آج محکمہ موسمیات نے کراچی میں 100 ملی میٹر تک بارش کی پیشگوئی کی تھی۔