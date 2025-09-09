  • KHI: Heavy Rain 25.1°C
  • LHR: Clear 27°C
  • ISB: Clear 25.2°C
  • KHI: Heavy Rain 25.1°C
  • LHR: Clear 27°C
  • ISB: Clear 25.2°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

صارفین کا ڈیٹا صرف لائسنس یافتہ آپریٹرز کے پاس ہوتا ہے، مبینہ ڈیٹا لیکس کی خبروں پر پی ٹی اے کی وضاحت

عمید علی | ویب ڈیسکشائع 09 ستمبر 2025 11:04pm
فائل فوٹو: پی ٹی اے
فائل فوٹو: پی ٹی اے

پاکستان ٹیلی کمیونی کیشن اتھارٹی نے مبینہ ڈیٹا لیک کی خبروں پر ردعمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ صارفین کا ڈیٹا پی ٹی اے کے پاس موجود نہیں ہوتا، یہ ڈیٹا صرف لائسنس یافتہ آپریٹرز کے پاس ہوتا ہے۔

پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی (پی ٹی اے) نے میڈیا میں آنے والی ان خبروں کا نوٹس لیا ہے جن میں کہا گیا ہے کہ صارفین کا ذاتی ڈیٹا آن لائن دستیاب ہے۔

پی ٹی اےنے اپنی پریس ریلیز میں واضح کیا ہے کہ صارفین کا ڈیٹا پی ٹی اے کے پاس موجود نہیں ہوتا اور نہ ہی پی ٹی اے اس کو مینیج کرتا ہے، یہ ڈیٹا صرف لائسنس یافتہ آپریٹرز کے پاس ہوتا ہے۔

یہ معلومات بظاہر مختلف ذرائع سے جمع کی گئی ہیں، تاہم پی ٹی اے کے جانب سے کیے گئے آڈٹس میں لائسنس یافتہ سیکٹر کے اندر کسی خلاف ورزی کے شواہد سامنے نہیں آئے۔

پی ٹی اے کی جانب سے غیر قانونی مواد کے خلاف جاری کریک ڈاؤن میں اب تک 1372 ویب سائٹس، ایپس اور سوشل میڈیا پیجز بلاک کیے جا چکے ہیں جو ذاتی ڈیٹا کی فروخت یا شیئرنگ میں ملوث تھے۔

پی ٹی اے کے مطابق اس حوالے سے وزارتِ داخلہ نے ایک تحقیقاتی کمیٹی بھی تشکیل دی ہے جو معاملے کی مزید چھان بین کر رہی ہے ۔

خیال رہے کہ میڈیا رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ تمام سم ہولڈرز کا ڈیٹا، بشمول وزیر داخلہ محسن نقوی، ( آن لائن) فروخت کیا جارہا ہے، جس میں موبائل لوکیشن کی معلومات 500 روپے، کال اور ڈیٹا ریکارڈز دو ہزار روپے، اور بیرون ملک سفر کی تفصیلات پانچ ہزار روپے میں دستیاب ہیں۔

چند ماہ قبل پاکستان کی نیشنل سائبر ایمرجنسی ریسپانس ٹیم (PKCERT) نے ایک ایڈوائزری جاری کی تھی جس میں خبردار کیا گیا تھا کہ پاکستان میں 18 کروڑ سے زائد انٹرنیٹ صارفین کے لاگ اِن کریڈینشلز ( معلومات) اور پاس ورڈز ایک عالمی ڈیٹا بریچ میں چوری کر لیے گئے ہیں، اور عوام سے فوری حفاظتی اقدامات کرنے کی اپیل کی گئی تھی۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق PKCERT نے اس عالمی بریچ کی نشاندہی کی تھی، جس میں ایک عوامی رسائی کے قابل، بغیر انکرپٹ کی ہوئی فائل شامل تھی، جس میں 18 کروڑ 40 لاکھ سے زائد منفرد اکاؤنٹ کریڈینشلز موجود تھے۔

آج اس معاملے پر ردِعمل دیتے ہوئے پی ٹی اے نے کہا ہے کہ اس نے سبسکرائبر ڈیٹا کے مبینہ طور پر آن لائن دستیاب ہونے سے متعلق میڈیا رپورٹس کا نوٹس لے لیا ہے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

نازیہ ملک کا موٹروے پر سہیلیوں کے ہمراہ خوفناک واقعے سے گزرنے کا انکشاف

2

آزاد کشمیر: کمسن بچی کو اغوا اور ریپ کا نشانہ بنانے والے 54 سالہ ملزم کا چھ روزہ ریمانڈ

3

خیبرپختونخوا اسمبلی: گستاخ صحابہ کو انٹرپول کے ذریعے گرفتار کرکے وطن واپس لانے کی قرارداد منظور

4

حکومت سندھ کا کراچی میں کل تعلیمی ادارے معمول کے مطابق کھلے رکھنے کا اعلان

5

زندگی میں مشکل وقت دیکھا، بھائی کے مفت علاج کے لیے ہسپتالوں کے چکر لگائے، ہمایوں سعید

6

پاکستان ٹرائی نیشن سیریز کا فاتح بن گیا، افغانستان کو 75 رنز سے شکست

7

صاحبہ اور ریمبو کی شادی کے خلاف تھی، نشو بیگم کا انکشاف

8

ملتان: جلال پور پیر والا میں سیلاب داخل ہونا شروع، شہر کو خالی کرنے کے احکامات

کارٹون

کارٹون : 9 ستمبر 2025
کارٹون : 8 ستمبر 2025