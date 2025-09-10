  • KHI: Rain 28.4°C
  • LHR: Sunny 32.5°C
  • ISB: Sunny 31.7°C
  • KHI: Rain 28.4°C
  • LHR: Sunny 32.5°C
  • ISB: Sunny 31.7°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

شراب و اسلحہ برآمدگی کیس: اسلام آباد کی عدالت سے علی امین گنڈاپور کے وارنٹ جاری

طاہر نصیر | ویب ڈیسک شائع September 10, 2025 اپ ڈیٹ September 10, 2025 12:11pm
وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا علی امین گنڈا پور کیخلاف تھانہ بارہ کہو میں مقدمہ درج ہے۔ — فائل فوٹو: ڈان نیوز
وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا علی امین گنڈا پور کیخلاف تھانہ بارہ کہو میں مقدمہ درج ہے۔ — فائل فوٹو: ڈان نیوز

اسلام آباد کی سیشن عدالت نے شراب و اسلحہ برآمدگی کیس میں وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا علی امین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے، عدالت نے وکیل کی وارنٹ گرفتاری معطل کرنے کی استدعا مسترد کر دی۔

ڈان نیوز کے مطابق جوڈیشل مجسٹریٹ مبشر حسن چشتی نے علی امین گنڈا پور کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے، علی امین گنڈا پور کی جانب سے عدالت میں کوئی بھی پیش نہیں ہوا۔

عدالت نے علی امین گنڈا پور کو گرفتار کر کے 17 ستمبر کو عدالت میں پیش کرنے کی ہدایت کر دی، علی امین گنڈا پور کیخلاف تھانہ بارہ کہو میں مقدمہ درج ہے۔

عدالتی حکم کے بعد علی امین گنڈا پور کے وکیل راجہ ظہور الحسن عدالت میں پیش ہوئے اور کہا کہ سر آپ نے میرے وارنٹ گرفتاری جاری کردیے، جج مبشر حسن چشتی نے کہا کہ آپ ملزم پیش کریں میں وارنٹ منسوخ کر دوں گا۔

وکیل راجہ ظہور الحسن نے کہا کہ سر اب تو میڈیا پر چل گیا ہے، ملزم کی سبکی تو ہوگئی ہے۔

فاضل جج نے کہا کہ میں میڈیا کو کیا کہہ سکتا ہوں؟ آپ کا کوئی جونیئر بھی آکر تاریخ لے لیتا تو میں کیس رکھ لیتا، عدالت نے علی امین گنڈا پور کے وکیل کی وارنٹ گرفتاری معطل کرنے کی استدعا مسترد کر دی۔

یاد رہے کہ 19 جولائی 2025 کو بھی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد نے شراب اور اسلحہ برآمدگی کیس میں وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا علی امین گنڈاپور کے ناقابل وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے تھے، اور انہیں گرفتار کرکے عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا تھا۔

جوڈیشل مجسٹریٹ مبشر حسن نے دو صفحات کا تحریری آرڈر جاری کیا تھا، عدالت نے علی امین گنڈا پور کی حاضری سے استنی کی درخواست مسترد کی اور وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

نازیہ ملک کا موٹروے پر سہیلیوں کے ہمراہ خوفناک واقعے سے گزرنے کا انکشاف

2

آزاد کشمیر: کمسن بچی کو اغوا اور ریپ کا نشانہ بنانے والے 54 سالہ ملزم کا چھ روزہ ریمانڈ

3

خیبرپختونخوا اسمبلی: گستاخ صحابہ کو انٹرپول کے ذریعے گرفتار کرکے وطن واپس لانے کی قرارداد منظور

4

حکومت سندھ کا کراچی میں کل تعلیمی ادارے معمول کے مطابق کھلے رکھنے کا اعلان

5

زندگی میں مشکل وقت دیکھا، بھائی کے مفت علاج کے لیے ہسپتالوں کے چکر لگائے، ہمایوں سعید

6

پاکستان ٹرائی نیشن سیریز کا فاتح بن گیا، افغانستان کو 75 رنز سے شکست

7

صاحبہ اور ریمبو کی شادی کے خلاف تھی، نشو بیگم کا انکشاف

8

ملتان: جلال پور پیر والا میں سیلاب داخل ہونا شروع، شہر کو خالی کرنے کے احکامات

کارٹون

کارٹون : 10 ستمبر 2025
کارٹون : 9 ستمبر 2025