شراب و اسلحہ برآمدگی کیس: اسلام آباد کی عدالت سے علی امین گنڈاپور کے وارنٹ جاری

شراب و اسلحہ برآمدگی کیس: اسلام آباد کی عدالت سے علی امین گنڈاپور کے وارنٹ جاری
اسلام آباد کی سیشن عدالت نے شراب و اسلحہ برآمدگی کیس میں وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا علی امین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے، عدالت نے وکیل کی وارنٹ گرفتاری معطل کرنے کی استدعا مسترد کر دی۔
ڈان نیوز کے مطابق جوڈیشل مجسٹریٹ مبشر حسن چشتی نے علی امین گنڈا پور کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے، علی امین گنڈا پور کی جانب سے عدالت میں کوئی بھی پیش نہیں ہوا۔
عدالت نے علی امین گنڈا پور کو گرفتار کر کے 17 ستمبر کو عدالت میں پیش کرنے کی ہدایت کر دی، علی امین گنڈا پور کیخلاف تھانہ بارہ کہو میں مقدمہ درج ہے۔
عدالتی حکم کے بعد علی امین گنڈا پور کے وکیل راجہ ظہور الحسن عدالت میں پیش ہوئے اور کہا کہ سر آپ نے میرے وارنٹ گرفتاری جاری کردیے، جج مبشر حسن چشتی نے کہا کہ آپ ملزم پیش کریں میں وارنٹ منسوخ کر دوں گا۔
وکیل راجہ ظہور الحسن نے کہا کہ سر اب تو میڈیا پر چل گیا ہے، ملزم کی سبکی تو ہوگئی ہے۔
فاضل جج نے کہا کہ میں میڈیا کو کیا کہہ سکتا ہوں؟ آپ کا کوئی جونیئر بھی آکر تاریخ لے لیتا تو میں کیس رکھ لیتا، عدالت نے علی امین گنڈا پور کے وکیل کی وارنٹ گرفتاری معطل کرنے کی استدعا مسترد کر دی۔
یاد رہے کہ 19 جولائی 2025 کو بھی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد نے شراب اور اسلحہ برآمدگی کیس میں وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا علی امین گنڈاپور کے ناقابل وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے تھے، اور انہیں گرفتار کرکے عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا تھا۔
جوڈیشل مجسٹریٹ مبشر حسن نے دو صفحات کا تحریری آرڈر جاری کیا تھا، عدالت نے علی امین گنڈا پور کی حاضری سے استنی کی درخواست مسترد کی اور وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے۔