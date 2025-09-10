گذشتہ روز ہزاروں روپے کے اضافے کے بعد آج سونے کے نرخ مستحکم

گذشتہ روز ہزاروں روپے کے اضافے کے بعد آج سونے کے نرخ مستحکم
ملک بھر میں سونے کی قیمت بغیر کسی تبدیلی کے 3 لاکھ 88 ہزار 1 سو روپے فی تولہ پر مستحکم رہی۔
سرکاری خبر رساں ایجنسی اے پی پی نے رپورٹ کیا ہے کہ آل پاکستان جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق بدھ کو سونے کی فی تولہ قیمت بغیر کسی تبدیلی کے 3 لاکھ 88 ہزار 1 سو روپے پر مستحکم رہی۔
24 قیراط سونے کے 10 گرام کی قیمت بھی بغیر کسی تبدیلی کے تین لاکھ 32 ہزار 733 روپے پر برقرار رہی جبکہ 22 قیراط کے 10 گرام سونے کی قیمت بھی بغیر کسی تبدیلی کے تین لاکھ پانچ ہزار 16 روپے پر برقرار رہی۔
آل سندھ صرافہ جیولرز ایسوسی ایشن نے رپورٹ کیا کہ فی تولہ اور 10 گرام چاندی کی قیمت بالترتیب چار ہزار 358 اور تین ہزار 736 روپے پر مستحکم رہی۔
آل پاکستان جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن نے رپورٹ کیا کہ بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کی قیمت تین ہزار 654 ڈالر پر مستحکم رہی۔
خیال رہے کہ گذشتہ روز 24 قیراط سونے کی فی تولہ قیمت 4 ہزار 100 روپے کے اضافے سے 3 لاکھ 88 ہزار 100 روپے ہو گئی تھی۔
آل پاکستان صرافہ جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق 24 قیراط سونے کی فی تولہ قیمت منگل کو 4 ہزار 100 روپے کے اضافے سے 3 لاکھ 88 ہزار 100 روپے ہو گئی، جو گزشتہ روز 3 لاکھ 84 ہزار روپے تھی۔
24 قیراط کے 10 گرام سونے کی قیمت 3 ہزار 514 روپے بڑھ کر 3 لاکھ 32 ہزار 733 روپے ہو گئی، جو گزشتہ روز 3 لاکھ 29 ہزار 219 روپے تھی جبکہ 10 گرام کے 22 قیراط سونےکی قیمت بھی 3 ہزار 222 روپے کے اضافے سے 3 لاکھ 5 ہزار 16 روپے تک پہنچ گئی جو گزشتہ روز 3 لاکھ ایک ہزار 794 روپے تھی۔