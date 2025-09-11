  • KHI: Partly Cloudy 27.7°C
پشین میں سی ٹی ڈی اور حساس اداروں کی کارروائی میں 4 دہشت گرد ہلاک

ویب ڈیسک شائع September 11, 2025 اپ ڈیٹ September 11, 2025 03:07pm
— فائل فوٹو: آئی ایس پی آر
— فائل فوٹو: آئی ایس پی آر

بلوچستان کے ضلع پشین میں محکمہ انسداد دہشت گردی (سی ٹی ڈی) اور حساس اداروں نے خفیہ اطلاع پر مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے 4 دہشت گردوں کو ہلاک کردیا۔

ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق ہلاک دہشت گردوں کا تعلق فتنۃ الخوارج سے تھا، دہشت گردوں سے 2 کلاشنکوف، 2 نائن ایم ایم پستول، 2 دستی بم، ڈیٹونیٹرز، پریما کارڈ اور دیگر بارودی مواد برآمد کیا گیا۔

ہلاک دہشت گرد چمن روڈ پر ایف سی ٹرک پر ہونے والے حملے، پشین میں لیویز افسر کے قتل اور پولیس اہلکاروں پر مختلف حملوں میں ملوث تھے۔

ہلاک دہشت گرد کئی سنگین مقدمات میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مطلوب تھے، علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری ہے اور مزید دہشت گردوں کی تلاش میں چھاپے مارے جارہے ہیں۔

