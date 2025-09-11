غزہ سے لوگوں کو بے دخل کرنے کیلئے اسرائیل کی وحشیانہ بمباری، مزید 39 فلسطینی شہید
غزہ پر اسرائیلی فوج کے وحشیانہ حملوں میں مزید 39 فلسطینی شہید ہوگئے، سول ڈیفنس کا کہنا ہے کہ اسرائیل غزہ سٹی میں بڑے پیمانے پر بے دخلی کے لیے گھروں پر بمباری کر رہا ہے۔
قطری نشریاتی ادارے الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق غزہ کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوج کے وحشیانہ حملوں میں شدت آتی جارہی ہے اور حملوں میں صبح سے اب تک 39 فلسطینی شہید ہوچکے ہیں۔
وزارت صحت کے مطابق شہدا میں سے 27 افراد غزہ سٹی میں صہیونی حملوں کا نشانہ بنے جہاں علاقے پر قبضے کرنے اور 10 لاکھ لوگوں کو بے دخل کرنے کے لیے اسرائیلی فوج حملے جاری رکھے ہوئے ہے۔
اسرائیل غزہ سٹی سے لوگوں کو بے دخل کرنے کیلئے گھروں پر بمباری کر رہا ہے، سول ڈیفنس
غزہ کے سول ڈیفنس کے ترجمان محمود بصل کا کہنا ہے کہ اسرائیل دانستہ طور پر غزہ سٹی کے گنجان آباد محلوں میں گھروں اور رہائشی عمارتوں پر بمباری کر رہا ہے تاکہ شہریوں کو مرکز اور پٹی کے جنوبی حصے کی طرف فرار ہونے پر مجبور کیا جائے، حالانکہ ان علاقوں میں انسانی صورتحال پہلے ہی تباہ کن ہے۔
جبری انخلا کے نوٹس پانے والے خاندانوں نے بتایا کہ انہیں شہر کے اندر پناہ گاہ تلاش کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے اور اکثر وہ ، فضائی حملوں کے دوران اپنی جانیں خطرے میں ڈال کرچند گھنٹوں میں اپنے تباہ شدہ گھروں کو واپس لوٹ آتے ہیں، ۔
محمود بصل نے خبردار کیا کہ فلسطینیوں کو ضرورت کی بنیادی اشیاء سے محروم، گنجان آباد بے دخلی کیمپوں میں دھکیلنا بین الاقوامی انسانی قانون کی صریح خلاف ورزی ہے اور عالمی برادری سے اپیل کی کہ اسرائیل پر اس جبری بے دخلی کی پالیسی کو روکنے کے لیے دباؤ ڈالے۔
غزہ کے بچوں میں خوراک کی قلت سنگین سطح پر پہنچ گئی، یونیسف
اقوام متحدہ کے بچوں کے ادارے (یونیسف) کے مطابق غزہ میں اسکرین کیے گئے بچوں میں شدید غذائی قلت کا شکار پائے جانے والے بچوں کا تناسب اگست میں بڑھ کر 13.5 فیصد کی ریکارڈ سطح تک پہنچ گیا، جو جولائی میں 8.3 فیصد تھا۔
یونیسف کے مطابق غزہ سٹی میں یہ شرح اس سے بھی زیادہ رہی اور اگست میں 20 فیصد تک جا پہنچی۔
ادارے نے مزید کہا کہ شدید غذائی قلت کی جان لیوا قسم (سیویئر ایکیوٹ میل نیوٹریشن) کا شکار اسپتال میں داخل بچوں کا تناسب بھی محصور علاقے میں بڑھ کر 23 فیصد ہو گیا ہے، جو چھ ماہ قبل 12 فیصد تھا۔
یونیسف کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر کیتھرین رسل نے ایک بیان میں کہا کہ’ کسی بھی بچے کو غذائی قلت کا شکار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب ہمیں رسائی اور محفوظ طریقے سے سہولت فراہم کرنے کا موقع ہو تو ہم اس کا علاج اور روک تھام کر سکتے ہیں۔’
انہوں نے نشاندہی کی کہ اسرائیلی فوجی حملوں کے باعث غزہ سٹی میں تقریباً درجن بھر غذائی مراکز بند ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں کے بچے مزید کمزور ہو گئے ہیں۔
کیتھرین رسل نے زور دیا کہ غزہ سٹی اور پورے غزہ میں غذائی سہولیات کا تحفظ لازمی ہے۔