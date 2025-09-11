روس کی طرح اسرائیل پر بھی کھیلوں میں حصہ لینے پر پابندی لگائی جائے، ہسپانوی وزیر کا مطالبہ
اسپین کی وزیرِ کھیل پلر ایلگریا نے کہا ہے کہ اسرائیلی ٹیموں پر بھی کھیلوں کے مقابلوں میں اسی طرح پابندی لگائی جانی چاہیے، جیسے 2022 میں روسی ٹیموں پر یوکرین پر حملے کے بعد وسیع پیمانے پر پابندی عائد کی گئی تھی، اور اس سلسلے میں ’دوہرا معیار‘ اپنایا جا رہا ہے۔
قطری نشریاتی ادارے ’الجزیرہ‘ کی رپورٹ کے مطابق ویولٹا آ ایسپانیا سائیکلنگ گرینڈ ٹور میں ’اسرائیل۔پریمیئر ٹیک‘ نامی ٹیم کی موجودگی نے اسپین میں بڑے پیمانے پر احتجاج کو جنم دیا ہے، اسپین کی حکومت نے غزہ میں اسرائیلی حملوں کو ’نسل کشی‘ قرار دیا ہے۔
اسرائیل۔پریمیئر ٹیک کوئی سرکاری ٹیم نہیں بلکہ یہ اسرائیلی نژاد کینیڈین ارب پتی رئیل اسٹیٹ ڈیولپر سلوان ایڈمز کی نجی ملکیت ہے، تاہم اسرائیلی وزیرِاعظم بنیامین نیتن یاہو نے اسے سراہا کہ ٹیم نے شدید احتجاج کے باوجود ویولٹا چھوڑنے سے انکار کیا۔
وزیر کھیل پلر ایلگریا نے ہسپانوی ریڈیو اسٹیشن ’کادیـنا ایس ای آر‘‘ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ’یہ سمجھانا اور سمجھنا مشکل ہے کہ ایک دوہرا معیار ہے۔‘
انہوں نے مزید کہا کہ جب اتنا بڑا قتلِ عام، نسل کشی اور روز بروز ایک ہولناک صورتِ حال سامنے ہے، تو میں متفق ہوں کہ بین الاقوامی فیڈریشنز اور کمیٹیاں بھی وہی فیصلہ کریں جو 2022 میں کیا گیا تھا۔‘
اسپین کی وزیر کھیل کا کہنا تھا کہ ’روس کی کوئی ٹیم یا کلب بین الاقوامی مقابلوں میں شامل نہیں ہوا، اور جب انفرادی کھلاڑی شامل ہوئے تو وہ ایک غیر جانبدار جھنڈے کے تحت اور بغیر قومی ترانے کے شریک ہوئے۔‘
پلر ایلگریا نے کہا کہ وہ چاہتی ہیں کہ ویولٹا کے منتظمین ’اسرائیل۔پریمیئر ٹیک‘ کو مقابلے سے روکیں، لیکن یہ فیصلہ صرف سائیکلنگ کی عالمی تنظیم یو سی آئی ہی کر سکتی ہے۔
ویولٹا کے مختلف مراحل احتجاج کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں، مرحلہ 11 اور 16 دورانِ ریس مختصر کر دیے گئے، جبکہ جمعرات کے مرحلہ 18 ٹائم ٹرائل کو سیکیورٹی خدشات کے باعث پہلے ہی کم کر دیا گیا ہے۔
پلر ایلگریا نے امید ظاہر کی کہ ریس مکمل ہو سکے گی، تاہم اتوار کو میڈرڈ میں داخل ہونے والا آخری مرحلے کے دوران بھی احتجاج کیے جانے کی توقع ہے، انہوں نے کہا کہ اگر ریس مکمل نہ ہو سکی تو یہ اچھی خبر نہیں ہوگی۔
انہوں نے مزید کہا کہ جو کچھ ہم ان دنوں احتجاج کی صورت میں دیکھ رہے ہیں، وہ میری نظر میں منطقی ہے۔