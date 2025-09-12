اسرائیل کا قطر میں حماس رہنماؤں پر حملہ، امارات نے اسرائیلی سفیر کو طلب کرلیا
متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کے قطر میں حماس رہنماؤں پر حملے کے بعد جمعہ کو اسرائیلی سفیر کو طلب کر لیا۔
خبر رساں ادارے ’رائٹرز‘ کے مطابق اسرائیلی نشریاتی ادارے ’کان‘ نے رپورٹ کیا ہے کہ قطر میں حماس کے رہنماؤں پر حملے کے خلاف متحدہ عرب امارات نے اسرائیلی سفیر کو طلب کرلیا۔
اماراتی اقدام کو قریبی اقتصادی اور دفاعی روابط کے حامل دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں تناؤ کی ایک علامت کے طور پر دیکھا جارہا ہے۔
منگل کو قطر کے دارالحکومت دوحہ پر اسرائیلی حملے سے پہلے بھی ابوظبی اور اسرائیل کی دائیں بازو کی حکومت کے تعلقات مغربی کنارے کے الحاق کے منصوبے پر کشیدہ تھے، جسے امارات نے ’سرخ لکیر‘ قرار دیا تھا۔
اسرائیل کی جانب سے حماس کے سیاسی رہنماؤں کو قتل کرنے کی کوشش پر عالمی سطح پر مذمت کی گئی، لیکن بدھ کو اسرائیلی وزیرِاعظم بینجمن نیتن یاہو نے قطر کو وارننگ دی کہ ’یا تو وہ حماس کے عہدیداروں کو ملک بدر کرے یا انہیں انصاف کے کٹہرے میں لائے، کیونکہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو ہم کریں گے‘۔
گزشتہ 30 برس میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے والا سب سے نمایاں عرب ملک، یو اے ای نے نیتن یاہو کے بیان کو ’جارحانہ‘ قرار دے کر اس کی مذمت کی، یہ مذمت اس وقت سامنے آئی جب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید النہیان خلیجی ممالک کے دورے پر تھے تاکہ اسرائیلی حملے کے حوالے سے موقف ہم آہنگ کیا جا سکے۔
امارات اور اسرائیل کی وزارتِ خارجہ نے تاحال ’کان‘ کی رپورٹ پر کوئی ردعمل ظاہر نہیں کیا۔
دوحہ پر حملہ خاص طور پر حساس نوعیت کا تھا کیونکہ قطر، غزہ کی جنگ میں جنگ بندی کے حصول کے لیے مذاکرات کی میزبانی اور ثالثی کر رہا ہے۔
قطر اس اتوار اور پیر کو ایک ہنگامی عرب-اسلامی سربراہی اجلاس کی میزبانی کرے گا تاکہ اسرائیلی حملے پر غور کیا جا سکے۔
تیل پیدا کرنے والی بڑی ریاست اور خطے کی تجارتی و کاروباری سرگرمیوں کا مرکز ہونے کے ساتھ ساتھ مشرقِ وسطیٰ میں سفارتی اثر و رسوخ کے حامل متحدہ عرب امارات نے 2020 میں امریکا کی ثالثی میں اسرائیل کے ساتھ ’ابراہم معاہدوں‘ کے تحت تعلقات قائم کیے تھے، ان معاہدوں نے قریبی اقتصادی اور سیکیورٹی تعلقات، بشمول دفاعی تعاون کی راہ ہموار کی۔