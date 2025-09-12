  • KHI: Partly Cloudy 26.4°C
ایشیا کپ: پاکستان کا عمان کو جیت کیلئے 161 رنز کا ہدف

اسپورٹس ڈیسک شائع September 12, 2025 اپ ڈیٹ September 12, 2025 09:28pm
— فوٹو: کرک انفو

ایشیا کپ 2025 کے چوتھے میچ میں پاکستان نے عمان کو 161 رنز کا ہدف دے دیا ہے۔

دبئی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے جانے والے میچ میں پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 160 رنز بنائے۔

ٹاپ آرڈر بلے باز محمد حارث 66 رنز بنا کر نمایاں رہے، وکٹ کیپر بیٹر نےشاندار اننگز کے دوران 7 چوکے اور 3 چھکے بھی لگائے، اوپنر بیٹر صاحب زادہ فرحان 29 اور فخرزمان 23 رنز بناکر آؤٹ ہوئے۔

عمان کی جانب سے شاہ فیصل اور عامر کریم نے 3،3 وکٹیں اپنے نام کیں۔

قبل ازیں، ٹاس کے موقع پر کپتان قومی کرکٹ ٹیم سلمان علی آغا نے کہا تھا کہ پچ بیٹنگ کے لیے ساز گار لگ رہی ہے اس لیے پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔

پاکستان کی پلیئنگ الیون

سلمان علی آغا کی قیادت میں صائم ایوب، فخر زمان، صاحب زادہ فرحان اور محمد حارث فائنل الیون کا حصہ ہیں، حسن نواز، محمد نواز، فہیم اشرف، شاہین شاہ آفریدی، صفیان مقیم اور ابرار احمد بھی قومی اسکواڈ میں شامل ہیں۔

