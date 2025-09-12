ایشیا کپ: پاکستان کا عمان کو جیت کیلئے 161 رنز کا ہدف
ایشیا کپ 2025 کے چوتھے میچ میں پاکستان نے عمان کو 161 رنز کا ہدف دے دیا ہے۔
دبئی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے جانے والے میچ میں پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 160 رنز بنائے۔
ٹاپ آرڈر بلے باز محمد حارث 66 رنز بنا کر نمایاں رہے، وکٹ کیپر بیٹر نےشاندار اننگز کے دوران 7 چوکے اور 3 چھکے بھی لگائے، اوپنر بیٹر صاحب زادہ فرحان 29 اور فخرزمان 23 رنز بناکر آؤٹ ہوئے۔
عمان کی جانب سے شاہ فیصل اور عامر کریم نے 3،3 وکٹیں اپنے نام کیں۔
قبل ازیں، ٹاس کے موقع پر کپتان قومی کرکٹ ٹیم سلمان علی آغا نے کہا تھا کہ پچ بیٹنگ کے لیے ساز گار لگ رہی ہے اس لیے پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
پاکستان کی پلیئنگ الیون
سلمان علی آغا کی قیادت میں صائم ایوب، فخر زمان، صاحب زادہ فرحان اور محمد حارث فائنل الیون کا حصہ ہیں، حسن نواز، محمد نواز، فہیم اشرف، شاہین شاہ آفریدی، صفیان مقیم اور ابرار احمد بھی قومی اسکواڈ میں شامل ہیں۔