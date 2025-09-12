پی آئی اے کا کینیڈا کیلئے فضائی آپریشن معطل کرنےکا فیصلہ

پی آئی اے کا کینیڈا کیلئے فضائی آپریشن معطل کرنےکا فیصلہ
پاکستان انٹرنیشنل ایئرلائنز (پی آئی اے) نے رواں ماہ پاکستان سے کینیڈا کے لیے اپنے فضائی آپریشن کو عارضی طور پر معطل کرنے کا فیصلہ کرلیا۔
ڈان نیوز کے مطابق یہ اقدام بحر اوقیانوس کو پار کرنے والے خصوصی بوئنگ ٹرپل سیون لانگ رینج طیاروں کی ضروری میٹیننس کیلئے اٹھایا گیا، یہ طیارے مسلسل 17 گھنٹے تک پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔
ترجمان پی آئی اے کے مطابق دونوں لانگ رینج طیاروں کو تین ہفتوں کے لیے تکنیکی معائنے اور پرزہ جات کی تبدیلی کے عمل سے گزارا جائے گا جوکہ ہر دس سال بعد ناگزیر ہوتا ہے۔
اس وقت طیاروں کی مرمت کا مقصد آنے والے مہینے میں متوقع مسافروں کے رش سے پہلے اپنے طیاروں کو مکمل طور پر تیار کرنا ہے۔
ترجمان کا کہنا ہے کہ پی آئی اے اپنے مسافروں کو ہونے والی زحمت کیلئے معذرت خواہ ہے، تاہم مسافروں کی حفاظت اور طیاروں کی مکمل فٹنس ہے اولین ترجیح ہے۔
خیال رہے کہ قومی ایئر لائن نے دو ہفتے قبل لاہور سے پیرس کے لیے اپنی پروازوں میں عارضی کمی کا فیصلہ کیا تھا تاہم اس کی وجہ طیاروں کی مینٹی نینس نہیں بلکہ مسافروں کی کم تعداد بتائی گئی تھی۔
دوسری جانب قومی ایئر لائن نے مانچسٹر کے لیے پروازوں کی بحالی کی تیاری شروع کر نے کا اعلان کیا تھا اور اس مقصد کے لیے 2 طیارے مرمت اور تزئین و آرائش کے عمل سے گزارے جا رہے تھے، لاہور-پیرس روٹ سے ہٹائے گئے طیارے بھی اسی مقصد کے لیے استعمال کیے جائیں گے۔