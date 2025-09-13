دریائے سندھ میں گدو بیراج پر اونچے درجے کے سیلاب کا الرٹ جاری
صوبائی ڈیزاسٹر منیجمنٹ اتھارٹی (پی ڈی ایم اے) نے دریائے سندھ میں گدو بیراج پر اونچے درجے کے سیلاب کا الرٹ جاری کر دیا۔
ڈان نیوز کے مطابق پی ڈی ایم اے سندھ نے جاری اعلامیے میں بتایا کہ فیڈرل فلڈ کمیشن (ایف ایف ڈی) نے گدو بیراج پر 14 سے 15 ستمبر تک اونچے درجے کے سیلاب کا الرٹ جاری کردیا۔
پی ڈی ایم کے مطابق تمام ڈپٹی کمشنرز و چیئرمین ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز کو الرٹ رہنے کی ہدایات کر دی۔
اعلامیے کے مطابق متعلقہ اداروں اور اسٹیک ہولڈرز کو ہدایت دی گئی ہے کہ حفاظتی اقدامات اور تیاری کو یقینی بنائیں۔
’پنجاب کے بیراجوں پر پانی کا دباؤ کم ہو رہا ہے‘
وزارت آبی وسائل کے مطابق پانی کا دباؤ اب پنجاب کے بیراجوں پر کم ہوتا جا رہا ہے، جبکہ وزیرِاعظم شہباز شریف سیلاب کی صورتحال کی خود نگرانی کر رہے ہیں۔
ترجمان وزارتِ آبی وسائل کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق پنجند بیراج پر بہت اونچے درجے کا سیلاب ہے تاہم پانی کی سطح بتدریج کم ہو رہی ہے۔
اسی طرح دریائے ستلج میں سلیمانکی پر نچلے درجے کا سیلاب ہے اور پانی کی سطح مسلسل کم ہو رہی ہے۔
ادھر، دریائے چناب میں مرالہ سے تریموں تک پانی معمول کے مطابق ہے۔
فیڈرل فلڈ کمیشن کے مطابق دریائے ستلج میں گنڈا سنگ والا پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے جبکہ یہاں پان کی سطح میں اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ دریائے سندھ میں تربیلا سے تونسہ تک پانی کا بہاؤ معمول کے مطابق ہے۔
فیڈرل فلڈ کمیشن کا کہنا تھاکہ گدو بیراج پر اونچے درجے کا اور سکھر میں درمیانے درجے کا سیلاب ہے، اسی طرح دریائے راوی میں جسراور بلوکی کے مقام پر پانی کا بہاؤ معمول کے مطابق ہے۔
فیڈرل فلڈ کمیشن کے مطابق سدھنائی کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب اور اس کی سطح بتدریج کم ہو رہی ہے۔