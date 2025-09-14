  • KHI: Partly Cloudy 27.2°C
  • LHR: Clear 30.1°C
  • ISB: Clear 28.6°C
  • KHI: Partly Cloudy 27.2°C
  • LHR: Clear 30.1°C
  • ISB: Clear 28.6°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

پاک-بھارت ایشیا کپ مقابلوں میں کس ٹیم کا پلڑا بھاری رہا ؟

شائع 14 ستمبر 2025 06:49pm
— فائل فوٹو: کرک انفو
— فائل فوٹو: کرک انفو

ایشیا کپ 2025 کے سب سے بڑے مقابلے میں آج پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں ایک دوسرے کے مدمقابل ہیں۔

ماضی میں متعدد بار دونوں ٹیموں نے ایشیائی ایونٹ میں ایک دوسرے کا سامنا کیا، کبھی شاہینوں نے فتح اپنے نام کی تو کسی دن فتح کی دیوی بھارتی سورماؤں پر مہربان رہی۔

ایشیا کپ کے ون ڈے فارمیٹ میں دونوں ٹیموں کے درمیان 15 میچز کھیلے گئے، جس میں سے بھارتی ٹیم نے 8 میں فتح اپنے نام کی، 5 مقابلوں میں پاکستان ٹیم نے جشن منایا جب کہ 2 مقابلے بغیر کسی نتیجے کے ختم ہوئے۔

ایشیا کپ کے ٹی 20 فارمیٹ میں دونوں ٹیمیں 3 مرتبہ ٹکرائیں، ایک میچ پاکستان نے جیتا تو 2 میں بھارت نے بازی ماری۔

دبئی کے میدان میں دونوں ٹیمیں مجموعی طور پر 3 مرتبہ ایک دوسرے کے مدمقابل آئی ہیں، 2 میچز میں گرین ٹیم نے کامیابی اپنے نام کی۔

جس میں ٹی 20 ورلڈکپ 2021 کی یادگار 10 وکٹوں سےکامیابی آج بھی فینز کا لہو گرما دیتی ہے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

دوحہ پر اسرائیلی حملہ: سلامتی کونسل میں پاکستان اور اسرائیل میں تلخ جملوں کا تبادلہ

2

پاکستان سے افغانوں کو واپس چھوڑنے کیلئے جانیوالے 2 ہزار ٹرک افغانستان میں پھنس گئے

3

صہیونیت کے دفاع میں بولنے والے چارلی کرک کے قتل میں کیا واقعی اسرائیل کا ہاتھ ہے؟

4

نیتن یاہو جنگی مجرم، نسل کشی کے ذمہ دار، نیو یارک آئے تو گرفتاری کا حکم دوں گا، زہران ممدانی

5

ہری پور: شادی شدہ خاتون سے مبینہ طور پر 5 افراد کی اجتماعی زیادتی

6

خیبر پختونخوا: سیکیورٹی فورسز کے آپریشنز میں بھارتی حمایت یافتہ 35 خوارج ہلاک، 12 جوان شہید

7

انگلینڈ نے جنوبی افریقہ کے خلاف ٹی ٹوئنٹی میچ میں رنز کا ریکارڈ بنا ڈالا

8

وہ دن جب کٹھمنڈو جل اٹھا!

کارٹون

کارٹون : 14 ستمبر 2025
کارٹون : 13 ستمبر 2025