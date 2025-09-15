  • KHI: Partly Cloudy 28.8°C
  • LHR: Sunny 34.6°C
  • ISB: Sunny 32.9°C
  • KHI: Partly Cloudy 28.8°C
  • LHR: Sunny 34.6°C
  • ISB: Sunny 32.9°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

سابق صدر عارف علوی کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست پر تحریری فیصلہ جاری

رانا بلال | ویب ڈیسک شائع September 15, 2025 اپ ڈیٹ September 15, 2025 01:15pm
— فائل فوٹو
— فائل فوٹو

لاہور کی سیشن کورٹ نے سابق صدر عارف علوی کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست پر تحریری فیصلہ جاری کردیا۔

ایڈیشنل سیشن جج شفقت شہباز راجا نے اپنے تحریری فیصلے میں قرار دیا ہے کہ اگر کوئی غیر قانونی اقدام ہوا ہے تو ایف آئی اے قانون کے مطابق کارروائی کرے، عدالت نے ایف آئی اے کو معاملے پر ضابطے کی کارروائی مکمل کرنے کی ہدایت بھی دی۔

یہ درخواست شہری شہزادہ عدنان کی جانب سے وکیل مدثر چوہدری ایڈووکیٹ کے ذریعے دائر کی گئی تھی۔

درخواست میں مؤقف اپنایا گیا تھا کہ سابق صدر عارف علوی نے بیرون ملک تقریر کے دوران توہین آمیز الفاظ استعمال کیے، جس پر ایف آئی اے کو مقدمہ درج کرنے کی درخواست دی گئی مگر کارروائی نہیں کی گئی۔

درخواست میں عدالت سے استدعا کی گئی تھی کہ عارف علوی کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا جائے۔

شہزادہ عدنان کا کہنا تھا کہ سابق صدر نے گستاخانہ الفاظ استعمال کیے اور اس حوالے سے موجود ویڈیو یوٹیوب پر موجود ہے، تاہم پولیس کو درخواست دینے کے باوجود مقدمہ درج نہیں کیا گیا۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

دوحہ پر اسرائیلی حملہ: سلامتی کونسل میں پاکستان اور اسرائیل میں تلخ جملوں کا تبادلہ

2

پاکستان سے افغانوں کو واپس چھوڑنے کیلئے جانیوالے 2 ہزار ٹرک افغانستان میں پھنس گئے

3

صہیونیت کے دفاع میں بولنے والے چارلی کرک کے قتل میں کیا واقعی اسرائیل کا ہاتھ ہے؟

4

ہری پور: شادی شدہ خاتون سے مبینہ طور پر 5 افراد کی اجتماعی زیادتی

5

نیتن یاہو جنگی مجرم، نسل کشی کے ذمہ دار، نیو یارک آئے تو گرفتاری کا حکم دوں گا، زہران ممدانی

6

وہ دن جب کٹھمنڈو جل اٹھا!

7

افغانستان خارجیوں یا پاکستان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے، وزیرِاعظم

8

خیبر پختونخوا: سیکیورٹی فورسز کے آپریشنز میں بھارتی حمایت یافتہ 35 خوارج ہلاک، 12 جوان شہید

کارٹون

کارٹون : 15 ستمبر 2025
کارٹون : 14 ستمبر 2025