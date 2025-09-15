سابق صدر عارف علوی کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست پر تحریری فیصلہ جاری
لاہور کی سیشن کورٹ نے سابق صدر عارف علوی کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست پر تحریری فیصلہ جاری کردیا۔
ایڈیشنل سیشن جج شفقت شہباز راجا نے اپنے تحریری فیصلے میں قرار دیا ہے کہ اگر کوئی غیر قانونی اقدام ہوا ہے تو ایف آئی اے قانون کے مطابق کارروائی کرے، عدالت نے ایف آئی اے کو معاملے پر ضابطے کی کارروائی مکمل کرنے کی ہدایت بھی دی۔
یہ درخواست شہری شہزادہ عدنان کی جانب سے وکیل مدثر چوہدری ایڈووکیٹ کے ذریعے دائر کی گئی تھی۔
درخواست میں مؤقف اپنایا گیا تھا کہ سابق صدر عارف علوی نے بیرون ملک تقریر کے دوران توہین آمیز الفاظ استعمال کیے، جس پر ایف آئی اے کو مقدمہ درج کرنے کی درخواست دی گئی مگر کارروائی نہیں کی گئی۔
درخواست میں عدالت سے استدعا کی گئی تھی کہ عارف علوی کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا جائے۔
شہزادہ عدنان کا کہنا تھا کہ سابق صدر نے گستاخانہ الفاظ استعمال کیے اور اس حوالے سے موجود ویڈیو یوٹیوب پر موجود ہے، تاہم پولیس کو درخواست دینے کے باوجود مقدمہ درج نہیں کیا گیا۔