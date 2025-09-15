وسیم بادامی نے عمر شاہ کی اچانک موت کی وجہ بتادی
سوشل میڈیا اسٹار احمد شاہ کے بھائی عمر شاہ کے انتقال پر ٹی وی میزبان وسیم بادامی نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ایک ویڈیو میں ان کی اچانک موت کی وجہ بیان کردی۔
احمد شاہ کے چھوٹے بھائی عمر شاہ ڈیرہ اسمٰعیل خان میں انتقال کر گئے، ان کے انتقال پر مداح انتہائی افسردہ ہیں اور اہلِ خانہ سے اظہارِ تعزیت کر رہے ہیں۔
بھائی کے انتقال کی خبر احمد شاہ نے انسٹاگرام پر شیئر کی، جس میں بتایا گیا کہ ’ہمارے خاندان کا ننھا چمکتا ستارہ عمر شاہ اللہ تعالیٰ کے حضور واپس لوٹ گیا ہے‘۔
احمد شاہ اپنے بھائیوں کے ہمراہ متعدد مارننگ شوز اور گیم شوز میں شریک ہوتے رہے ہیں، جہاں ان کی معصوم باتوں اور مسکراہٹوں نے ناظرین کو بے حد محظوظ کیا۔
وسیم بادامی نے ایک ویڈیو میں عمر شاہ کی اچانک موت کی وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ ’اے آر وائی ڈیجیٹل کی رمضان ٹرانسمیشن کی جان عمر کا آج صبح فجر کے وقت انتقال ہوگیا‘۔
ان کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر کے مطابق انہیں الٹی ہوئی تھی جو پھیپھڑوں میں چلی گئی، جس سے آکسیجن کا نظام متاثر ہوا اور دل اور خون کی شریانوں کے نظام کے رکنے (Cardiovascular Arrest) کے باعث ان کا انتقال ہوا۔
انہوں نے ویڈیو میں عوام سے مرحوم کے اہلِ خانہ کے لیے دعا کی بھی اپیل کی۔
عمر شاہ کے انتقال کی خبر پر شوبز سے وابستہ شخصیات نے بھی گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔
اداکار و میزبان فہد مصطفیٰ نے انسٹاگرام اسٹوری میں عمر شاہ کے انتقال پر صدمہ، غم اور دکھ کا اظہار کیا۔
اے آر وائی ڈیجیٹل نیٹ ورک کے سی ای او جرجیس سیجا نے عمر شاہ کے ہمراہ تصویر شیئر کرتے ہوئے ان کے اچانک انتقال پر افسوس اور صدمے کا اظہار کیا۔
معروف ولاگر محمد شیراز نے بھی افسردگی کا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ ’کچھ دوست خاندان کی طرح ہوتے ہیں، آپ کو کھونے سے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے انہوں نے اپنا ایک حصہ کھو دیا ہے‘۔