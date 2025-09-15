  • KHI: Partly Cloudy 28.8°C
  • LHR: Sunny 34.6°C
  • ISB: Sunny 32.9°C
  • KHI: Partly Cloudy 28.8°C
  • LHR: Sunny 34.6°C
  • ISB: Sunny 32.9°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

وسیم بادامی نے عمر شاہ کی اچانک موت کی وجہ بتادی

انٹرٹینمنٹ ڈیسک شائع September 15, 2025 اپ ڈیٹ September 15, 2025 02:31pm
— فوٹو: اسنٹاگرام/فیس بک
— فوٹو: اسنٹاگرام/فیس بک

سوشل میڈیا اسٹار احمد شاہ کے بھائی عمر شاہ کے انتقال پر ٹی وی میزبان وسیم بادامی نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ایک ویڈیو میں ان کی اچانک موت کی وجہ بیان کردی۔

احمد شاہ کے چھوٹے بھائی عمر شاہ ڈیرہ اسمٰعیل خان میں انتقال کر گئے، ان کے انتقال پر مداح انتہائی افسردہ ہیں اور اہلِ خانہ سے اظہارِ تعزیت کر رہے ہیں۔

بھائی کے انتقال کی خبر احمد شاہ نے انسٹاگرام پر شیئر کی، جس میں بتایا گیا کہ ’ہمارے خاندان کا ننھا چمکتا ستارہ عمر شاہ اللہ تعالیٰ کے حضور واپس لوٹ گیا ہے‘۔

احمد شاہ اپنے بھائیوں کے ہمراہ متعدد مارننگ شوز اور گیم شوز میں شریک ہوتے رہے ہیں، جہاں ان کی معصوم باتوں اور مسکراہٹوں نے ناظرین کو بے حد محظوظ کیا۔

وسیم بادامی نے ایک ویڈیو میں عمر شاہ کی اچانک موت کی وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ ’اے آر وائی ڈیجیٹل کی رمضان ٹرانسمیشن کی جان عمر کا آج صبح فجر کے وقت انتقال ہوگیا‘۔

ان کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر کے مطابق انہیں الٹی ہوئی تھی جو پھیپھڑوں میں چلی گئی، جس سے آکسیجن کا نظام متاثر ہوا اور دل اور خون کی شریانوں کے نظام کے رکنے (Cardiovascular Arrest) کے باعث ان کا انتقال ہوا۔

انہوں نے ویڈیو میں عوام سے مرحوم کے اہلِ خانہ کے لیے دعا کی بھی اپیل کی۔

عمر شاہ کے انتقال کی خبر پر شوبز سے وابستہ شخصیات نے بھی گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔

اداکار و میزبان فہد مصطفیٰ نے انسٹاگرام اسٹوری میں عمر شاہ کے انتقال پر صدمہ، غم اور دکھ کا اظہار کیا۔

اے آر وائی ڈیجیٹل نیٹ ورک کے سی ای او جرجیس سیجا نے عمر شاہ کے ہمراہ تصویر شیئر کرتے ہوئے ان کے اچانک انتقال پر افسوس اور صدمے کا اظہار کیا۔

معروف ولاگر محمد شیراز نے بھی افسردگی کا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ ’کچھ دوست خاندان کی طرح ہوتے ہیں، آپ کو کھونے سے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے انہوں نے اپنا ایک حصہ کھو دیا ہے‘۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

دوحہ پر اسرائیلی حملہ: سلامتی کونسل میں پاکستان اور اسرائیل میں تلخ جملوں کا تبادلہ

2

پاکستان سے افغانوں کو واپس چھوڑنے کیلئے جانیوالے 2 ہزار ٹرک افغانستان میں پھنس گئے

3

صہیونیت کے دفاع میں بولنے والے چارلی کرک کے قتل میں کیا واقعی اسرائیل کا ہاتھ ہے؟

4

ہری پور: شادی شدہ خاتون سے مبینہ طور پر 5 افراد کی اجتماعی زیادتی

5

نیتن یاہو جنگی مجرم، نسل کشی کے ذمہ دار، نیو یارک آئے تو گرفتاری کا حکم دوں گا، زہران ممدانی

6

وہ دن جب کٹھمنڈو جل اٹھا!

7

افغانستان خارجیوں یا پاکستان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے، وزیرِاعظم

8

خیبر پختونخوا: سیکیورٹی فورسز کے آپریشنز میں بھارتی حمایت یافتہ 35 خوارج ہلاک، 12 جوان شہید

کارٹون

کارٹون : 15 ستمبر 2025
کارٹون : 14 ستمبر 2025