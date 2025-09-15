  • KHI: Partly Cloudy 27°C
  • LHR: Clear 30.6°C
  • ISB: Heavy Rain 29.1°C
  • KHI: Partly Cloudy 27°C
  • LHR: Clear 30.6°C
  • ISB: Heavy Rain 29.1°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

ولاگ میں والد کے آخری لمحات دکھانے پر خواتین ولاگرز کو تنقید کا سامنا

انٹرٹینمنٹ ڈیسکشائع 15 ستمبر 2025 05:44pm
—اسکرین شاٹ
—اسکرین شاٹ

پنجاب کے دارالحکومت لاہور سے تعلق رکھنے والی دو خواتین ولاگرز کی جانب سے والد کی زندگی کے آخری لمحات کو ولاگ میں دکھانے پر تنقید کا سامنا ہے، صارفین ان کے ولاگ کو ڈیلیٹ کرنے کا مطالبہ کرتے دکھائی دیے۔

لاہور سے تعلق رکھنے والی ولاگرز نے اپنے یوٹیوب چینل ’عمارہ ود لائف‘ میں اپنے والد کی زندگی کے آخری لمحات بھی دکھائے، انہوں نے ایک ولاگ میں والد کی انتہائی تشویش ناک حالت دکھائی اور اسی ولاگ میں ان کے والد فوت ہوگئے، انہوں نے ان کی لاش بھی دکھائی۔

ولاگ کے دوران وہ دونوں بہنیں معمول کے مطابق گفتگو بھی کرتی دکھائی دیں جب کہ ولاگ میں ان کا گھر، دیگر اہل خانہ بھی دکھائی دیے۔

ولاگ میں دونوں بہنوں نے بتایا کہ انہوں نے اپنی دادی کو فون کرکے بلایا اور کہا کہ ان کا بیٹا مشکل میں ہے، پھر ان کی دادی نے اپنے بیٹے کو آخری لمحات میں دیکھا اور ان کے والد اپنی ماں سے بات کرتے کرتے انتقال کر گئے۔

دونوں بہنوں کی جانب سے ولاگ میں والد کو زندگی سے موت کی طرف جانے کا سفر دکھانے پر شدید تنقید کا سامنا ہے، سوشل میڈیا صارفین نے ان کے یوٹیوب پر کمنٹس کرتے ہوئے ان کے عمل کو انتہائی شرم ناک قرار دیا۔

زیادہ تر افراد نے لکھا کہ دونوں بہنوں کی ذہنی صحت ٹھیک نہیں لگتی، انہیں دماغی ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہیے، ان میں اتنی بھی شرم نہیں کہ چند ویوز کی خاطر اپنے والد کی موت دکھا رہی ہیں۔

حیران کن طور پر دونوں بہنیں والد کے موت کے مناظر دکھانے والے ولاگز میں کھانے پکانے سمیت دیگر معلومات زندگی پر بات بھی کرتی دکھائی دیں اور صارفین کو اپیل بھی کی کہ وہ ان کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔

ان کے یوٹیوب چینل پر 43 ہزار سے زائد سبسکرائبرز ہیں اور والد کے موت کو دکھانے والے ان کے ولاگز کو تین ہفتوں کے دوران 6 لاکھ بار دیکھا جا چکا ہے۔

والد کے موت کے مناظر والے ولاگز شیئر کرنے کے بعد بھی دونوں بہنیں ابھی تک ولاگز شیئر کرتی آ رہی ہیں اور صارفین ان کے اکاؤنٹ پر جاکر انہیں شدید تنقید کا سامنا بنا رہے ہیں۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

صہیونیت کے دفاع میں بولنے والے چارلی کرک کے قتل میں کیا واقعی اسرائیل کا ہاتھ ہے؟

2

پاکستان سے افغانوں کو واپس چھوڑنے کیلئے جانیوالے 2 ہزار ٹرک افغانستان میں پھنس گئے

3

تارا محمود نے والد کے سیاسی پس منظر کے بارے میں کیوں چھپایا؟ اداکارہ نے وجہ بتادی

4

بھارت نےجینٹلمین گیم کرکٹ کو داغدار کر دیا، میچ کے اختتام پر پاکستانی کھلاڑیوں سے ہاتھ ملانے سے انکار

5

وسیم بادامی نے عمر شاہ کی اچانک موت کی وجہ بتادی

6

پے در پے ناکامیوں کے بعد فتنۃ الخوارج کے درمیان اندرونی اختلافات شدت اختیار کر گئے

7

نیپال کی نئی وزیراعظم کا کرپشن کے خاتمے اور مظاہرین کے مطالبات پر عمل کرنے کا وعدہ

8

بھارت کیخلاف کون سے کھلاڑی میدان میں اتریں گے، فیصلہ ہوگیا

کارٹون

کارٹون : 15 ستمبر 2025
کارٹون : 14 ستمبر 2025