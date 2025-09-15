  • KHI: Partly Cloudy 26.7°C
ایشیا کپ: یو اے ای نے عمان کو 42 رنز سے شکست دے دی

اسپورٹس ڈیسکشائع 15 ستمبر 2025 09:08pm
— فوٹو:اے ایف پی
— فوٹو:اے ایف پی

ایشیا کپ 2025 کے ساتویں میچ میں متحدہ عرب امارات (یو اے ای) نے محمد وسیم اور عالیشان شرافو کی نصف سینچروں کی بدولت یکطرفہ مقابلے میں عمان کو 42 رنز سے شکست دے دی۔

یو اے ای کے محمد وسیم 3 چھکوں اور 6 چوکوں کی مدد سے 69 رنز کی اننگز کھیل کر رن آؤٹ ہوئے جبکہ عالیشان شرافو نے 51 رنز کی اننگز کھیلی۔

ابوظبی میں کھیلے گئے میچ میں عمان نے ٹاس جیت کر یو اے ای کو بیٹنگ کی دعوت دی۔

متحدہ عرب امارات نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 172 رنز بنائے اور عمان کو جیت کے لیے 173 رنز کا ہدف دیا، عمان کی ٹیم 19ویں اوور میں 130 رنز بنا کر آل آؤٹ ہوگئی۔

یو اے ای نے پہلی وکٹ کے لیے 88 رنز کی شاندار ساجھے داری قائم کی، کپتان محمد وسیم 3 چھکوں اور 6 چوکوں کی مدد سے 69 رنز کی اننگز کھیل کر رن آؤٹ ہوئے جبکہ عالیشان شرافو نے 51 رنز کی اننگز میں ایک چھکا اور 7 چوکے مارے۔

اس کے علاوہ محمد زوہیب 21 اور ہرشیت کوشک نے 19 رنز بنائے۔

عمان کی جانب سے جیتن رامانندی نے 2 وکٹیں حاصل کیں جبکہ حسنین شاہ اور سامے شریواستو نے ایک، ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔

ہدف کے تعاقب میں عمان کو آغاز میں ہی صرف 7 رنز پر پہلا نقصان اٹھانا پڑا، جب عامر کلیم 2 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئے۔

عمان کی وکٹیں وقفے وقفے سے گرتی رہیں، خلیجی ریاست کی جانب سے آریان بشت نے 24، کپتان جتندر سنگھ اور ونائیک شکلا نے 20، 20 رنز بنا کر نمایاں رہے۔

یو اے ای کی جانب سے جنید صدیق نے 23 رنز کے عوض 4 وکٹیں حاصل کیں جبکہ حیدر علی اور محمد جواداللہ نے 2، 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا جبکہ محمد روہید کے حصے میں ایک وکٹ آئی۔

