  • KHI: Partly Cloudy 29.5°C
  • LHR: Partly Cloudy 33.8°C
  • ISB: Partly Cloudy 30.5°C
  • KHI: Partly Cloudy 29.5°C
  • LHR: Partly Cloudy 33.8°C
  • ISB: Partly Cloudy 30.5°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

ایمان مزاری کی غیر حاضری، کیس دوسرے بینچ کو منتقل کرنے کی استدعا مسترد

ویب ڈیسک شائع September 16, 2025 اپ ڈیٹ September 16, 2025 12:10pm
چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے ریمارکس دیے کہ کس بنیاد پر شکایت دائر کی گئی؟ عدالت میں کیا ہوا تھا؟ — فائل فوٹو: ڈان نیوز
چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے ریمارکس دیے کہ کس بنیاد پر شکایت دائر کی گئی؟ عدالت میں کیا ہوا تھا؟ — فائل فوٹو: ڈان نیوز

اسلام آباد ہائی کورٹ میں بلوچستان یکجہتی کمیٹی (بی وائی سی) کی رہنما ماہ رنگ بلوچ کی درخواست پر سماعت کے دوران ایڈووکیٹ ایمان مزاری کورٹ روم نمبر ون میں پیش نہیں ہوئیں۔

ڈان نیوز کے مطابق معاون وکیل نے شکایت کا ذکر کیا تو چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے پوچھا کہ کس بنیاد پرشکایت دائر کی گئی؟ عدالت میں کیا ہوا تھا؟ کیس کی مرکزی وکیل کو عدالت میں پیش ہونا چاہیے تھا، عدالت نے کیس دوسرے بینچ کو منتقل کرنے کی استدعا مسترد کر دی۔

چیف جسٹس سردار سرفراز ڈوگر نے ماہ رنگ بلوچ کا نام سفری پابندی کی فہرست سے نکالنے کی درخواست پر سماعت کی، ایڈووکیٹ ایمان مزاری عدالت میں پیش نہیں ہوئیں۔

ایمان مزاری کے معاون وکیل نے کیس دوسری عدالت میں ٹرانسفر کرنے کی استدعا کرتے ہوئے مؤقف اپنایا کہ گزشتہ سماعت پر جو واقعہ پیش آیا تھا، ایمان مزاری نے شکایت دائر کر دی ہے، استدعا ہے کہ کیس کسی دوسرے بینچ کو منتقل کر دیا جائے۔

چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے ریمارکس دیے کہ کس بنیاد پر شکایت دائر کی گئی؟ عدالت میں کیا ہوا تھا؟ عدالت کا سوال ہے کہ مرکزی وکیل پیش کیوں نہیں ہوئیں؟

انہوں نے کہا کہ وکیل کی غیر حاضری کا کوئی مناسب جواز پیش نہیں کیا گیا۔ عدالت نے معاون وکیل کی استدعا مسترد کرتے ہوئے کیس کی سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

وسیم بادامی نے عمر شاہ کی اچانک موت کی وجہ بتادی

2

صہیونیت کے دفاع میں بولنے والے چارلی کرک کے قتل میں کیا واقعی اسرائیل کا ہاتھ ہے؟

3

احمد شاہ کے چھوٹے بھائی عمر شاہ انتقال کرگئے

4

پاکستان سے افغانوں کو واپس چھوڑنے کیلئے جانیوالے 2 ہزار ٹرک افغانستان میں پھنس گئے

5

میچ ریفری تبدیل نہ کرنے تک پاکستان کا ایشیا کپ میں مزید کوئی میچ نہ کھیلنے کا فیصلہ

6

تارا محمود نے والد کے سیاسی پس منظر کے بارے میں کیوں چھپایا؟ اداکارہ نے وجہ بتادی

7

بھارت نےجینٹلمین گیم کرکٹ کو داغدار کر دیا، میچ کے اختتام پر پاکستانی کھلاڑیوں سے ہاتھ ملانے سے انکار

8

پے در پے ناکامیوں کے بعد فتنۃ الخوارج کے درمیان اندرونی اختلافات شدت اختیار کر گئے

کارٹون

کارٹون : 16 ستمبر 2025
کارٹون : 15 ستمبر 2025