ایشیا کپ: بنگلہ دیش کا افغانستان کیخلاف ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ
ایشیا کپ 2025 کے دلچسپ اور سنسنی خیز مقابلوں کا سلسلہ متحدہ عرب امارات (یو اے ای) میں جاری ہے۔
دبئی انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے جارہے گروپ بی کے 9ویں میچ میں بنگلہ دیش نے افغانستان کے خلاف ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنےکا فیصلہ کیا ہے۔
افغانستان کا ایشیا کپ میں یہ دوسرا جب کہ بنگلہ دیشی ٹیم اپنا آخری مقابلے مین اِن ایکشن ہے۔
افغان ٹیم جیت کی صورت میں سپر فور راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر جائے گی جب کہ بنگلہ دیش کو ایونٹ میں اپنی جگہ برقرار رکھنے کے لیے افغانستان کو شکست دینا ہوگی۔