پاکستان سمیت 16 ممالک کا گلوبل صمود فلوٹیلا کیخلاف غیرقانونی، پرتشدد اقدام سے گریز کا انتباہ

شائع September 16, 2025 اپ ڈیٹ September 16, 2025 08:59pm
غزہ کے محصور عوام کے لیے امداد لے جانے والی کشتیوں کے قافلے گلوبل صمود فلوٹیلا کی سیکیورٹی پر پاکستان سمیت 16 ممالک نے اظہار تشویش کیا ہے۔

ڈان نیوز کے مطابق پاکستان سمیت 16 ممالک کے وزرائے خارجہ کے مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ گلوبل صمود فلوٹیلا کا مقصد غزہ کو انسانی امداد پہنچانا ہے، فلوٹیلا کے خلاف کسی غیر قانونی یا پرتشدد اقدام سے گریز کیا جائے۔

یہ مشترکہ بیان پاکستان کے علاوہ بنگلہ دیش، برازیل، کولمبیا، انڈونیشیا، آئرلینڈ، لیبیا، ملائشیا، مالدیپ، میکسیکو، عمان، قطر، سلووینیا، جنوبی افریقہ، اسپین اور تُرکیہ کے وزرائے خارجہ کی جانب سے جاری کیا گیا ہے۔

مشترکہ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ فلوٹیلا فلسطینی عوام کی فوری انسانی ضروریات اجاگر کر رہا ہے، فلوٹیلا شرکاء کے خلاف انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر احتساب ہوگا۔

بیان میں غزہ میں جنگ بند کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا گیا کہ امن، انسانی امداد اور عالمی قوانین کا احترام مشترکہ مقاصد ہیں۔

سولہ ممالک کے وزرائے خارجہ کے مشترکہ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ بین الاقوامی اور انسانی قوانین کا احترام ضروری ہے، بین الاقوامی پانیوں میں جہازوں پر حملہ یا غیر قانونی حراست احتساب کے زمرے میں آئے گی۔

