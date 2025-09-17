  • KHI: Cloudy 25.8°C
  • LHR: Clear 28.2°C
  • ISB: Heavy Rain 25.5°C
  • KHI: Cloudy 25.8°C
  • LHR: Clear 28.2°C
  • ISB: Heavy Rain 25.5°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

اڑنے والی کاریں آزمائشی پرواز کے دوران ایک دوسرے سے ٹکرا گئیں

ویب ڈیسک شائع September 17, 2025
—اسکرین شاٹ
—اسکرین شاٹ

چینی کمپنی کی جانب سے جلد ہی فروخت کے لیے پیش کی جانے والی ہیلی کاپٹر کی طرح اڑنے والی کاریں آزمائشی پروازوں کے دوران ایک دوسرے سے ٹکرا گئیں۔

امریکی نشریاتی ادارے ’سی این این‘ کے مطابق چینی کمپنی کی جانب سے جلد ہی فروخت کے لیے پیش کی جانے والی اڑنے والی کاروں کے آپس میں ٹکرانے سے کمپنی کے معیار پر بھی لوگ سوال اٹھانے لگے۔

رپورٹ کے مطابق اڑنے والی کاروں کی آزمائشی پروازوں کا فیسٹیول جاری تھا، جہاں دو کاریں نچلی اونچائی پر دوران پرواز آپس میں ٹکرا گئیں۔

کاروں کے ایک دوسرے سے ٹکرانے کے بعد دونوں کاروں کے ڈرائیورز نے انہیں ہنگامی بنیادوں پر اتارا لیکن کاروں کے زمین کے اترنے تک ایک کار میں آگ لگ گئی اور ایک ڈرائیور زخمی ہوگیا۔

چین کی جس کمپنی کی فضائی کاریں آپس میں ٹکرائیں، ان کی قیمت 3 لاکھ امریکی ڈالر تک ہے، یعنی ان کی قیمت پاکستانی ساڑھے 8 کروڑ روپے تک ہے۔

آڑان بھرنے والی کاریں نچلی سطح پر پرواز کرتی ہیں، ایسی کاریں زیادہ سے زیادہ 3 ہزار میٹر کی بلندی پر پرواز کرتی ہیں۔

چین پرواز کرنے والی کاریں بنانے والا سب سے بڑا ملک ہے جب کہ چین بھر میں متعدد کاموں اور سفری سہولیات کے لیے نچلی سطح پر پرواز کرنے والی ہزاروں ڈرونز بھی اُپریشنل ہیں۔

چین کی درجنوں کمپنیاں نہ صرف الیکٹرک گاڑیاں بلکہ پرواز کرنے والی کاریں اور ٹیکسیاں بنانے میں بھی مصروف ہیں اور ان کے کاروبار میں آئے دن اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

ولاگ میں والد کے آخری لمحات دکھانے پر خواتین ولاگرز کو تنقید کا سامنا

2

جعلی فٹبال ٹیم بنا کر 17 نوجوانوں کو جاپان بھیجنے کا انکشاف

3

دوران آپریشن مریض کو چھوڑ کر نرس کے ساتھ جنسی عمل کرنے والے ڈاکٹر کام کے اہل قرار

4

ننھے اسٹار عمر شاہ کی تدفین کردی گئی

5

اسلام آباد ہائیکورٹ کی جسٹس ثمن کو چیف جسٹس کیخلاف شکایت پر نوٹس لینے کے بعد ہٹا دیا گیا

6

جس کے پاس موبائل فون ہے وہ اسرائیل کا ایک ’ٹکڑا‘ اٹھائے ہوئے ہے، نیتن یاہو

7

وہاڑی: سیلاب سے متاثرہ بستی میں 40 فٹ لمبا اژدھا نکل آیا

8

اسلام آباد ہائیکورٹ کا چیئرمین پی ٹی اے کو عہدے سے ہٹانے کا حکم

کارٹون

کارٹون : 17 ستمبر 2025
کارٹون : 16 ستمبر 2025