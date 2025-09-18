ایشیاکپ: افغانستان کی سری لنکا کیخلاف بیٹنگ
ایشیاکپ 2025 کے گروپ بی کے آخری میچ میں افغانستان کی سری لنکا کے خلاف بیٹنگ جاری ہے۔
ابو ظبی میں کھیلے جارہے میچ میں افغانستان کے کپتان راشد خان نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔
اس سے قبل، افغانستان کو اپنے پچھلے گروپ میچ میں بنگلہ دیش کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، جب کہ اپنے پہلے میچ میں افغانستان نے ہانگ کانگ کو شکست دی تھی۔
یاد رہے کہ افغانستان کو سپر فور میں رسائی حاصل کرنے کے لیے یہ میچ لازمی جیتنا ہے، سری لنکا کی کامیابی کی صورت میں بنگلہ دیش اور سری لنکا سپر فور میں پہنچ جائیں گے۔
دوسری جانب، گروپ اے سے پاکستان اور بھارت پہلے ہی سپر فور میں کوالیفائی کرچکے ہیں، بھارت گروپ مرحلے میں اپنا آخری میچ کل اومان کے خلاف کھیلے گا۔