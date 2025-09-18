بلوچستان: چمن میں ٹیکسی اسٹینڈ کے قریب دھماکے میں 5 افراد جاں بحق
پاک-افغان سرحدی علاقے چمن میں ٹیکسی اسٹینڈ کے قریب دھماکے میں 5 افراد جاں بحق اور ایک زخمی ہوگیا۔
ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر (ڈی پی او) چمن عبداللہ چیمہ نے بتایا کہ دھماکا ایک گاڑی کے قریب ہوا جس کے نتیجے میں 5 افراد جاں بحق اور ایک زخمی ہوا ہے، پولیس اور امدادی ٹیمیں جائے وقوع کی جانب روانہ ہوگئی ہیں۔
دوسری جانب، محکمہ داخلہ بلوچستان نے کہا ہے کہ جائے وقوع کو فورسز نے گھیرے میں لے لیا ہے اور لیویز اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے موقع پر موجود ہیں۔
محکمہ داخلہ کے مطابق جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کرنے، دھماکے کی نوعیت اور محرکات جاننے کے لیے انویسٹی گیشن جاری ہے۔
محکمہ داخلہ بلوچستان نے عوام سے اپیل کی ہے کہ افواہوں سے گریز کریں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے تعاون کریں۔
قبل ازیں, آج بلوچستان کے ضلع کیچ میں بھی بارود سے بھری گاڑی کے دھماکے میں ایک شخص جاں بحق اور متعدد زخمی ہوگئے۔
سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دھماکا قومی شاہراہ پر کنچتی دشت کے مقام پر ہوا تھا، دھماکے میں بارودی مواد سےبھری گاڑی استعمال کی گئی۔