  • KHI: Partly Cloudy 26°C
  • LHR: Partly Cloudy 30°C
  • ISB: Heavy Rain 25.5°C
  • KHI: Partly Cloudy 26°C
  • LHR: Partly Cloudy 30°C
  • ISB: Heavy Rain 25.5°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

بلوچستان: چمن میں ٹیکسی اسٹینڈ کے قریب دھماکے میں 5 افراد جاں بحق

ویب ڈیسک شائع September 18, 2025 اپ ڈیٹ September 18, 2025 10:12pm
— فوٹو: ڈان نیوز
— فوٹو: ڈان نیوز
— فوٹو: ڈان نیوز
— فوٹو: ڈان نیوز

پاک-افغان سرحدی علاقے چمن میں ٹیکسی اسٹینڈ کے قریب دھماکے میں 5 افراد جاں بحق اور ایک زخمی ہوگیا۔

ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر (ڈی پی او) چمن عبداللہ چیمہ نے بتایا کہ دھماکا ایک گاڑی کے قریب ہوا جس کے نتیجے میں 5 افراد جاں بحق اور ایک زخمی ہوا ہے، پولیس اور امدادی ٹیمیں جائے وقوع کی جانب روانہ ہوگئی ہیں۔

دوسری جانب، محکمہ داخلہ بلوچستان نے کہا ہے کہ جائے وقوع کو فورسز نے گھیرے میں لے لیا ہے اور لیویز اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے موقع پر موجود ہیں۔

محکمہ داخلہ کے مطابق جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کرنے، دھماکے کی نوعیت اور محرکات جاننے کے لیے انویسٹی گیشن جاری ہے۔

محکمہ داخلہ بلوچستان نے عوام سے اپیل کی ہے کہ افواہوں سے گریز کریں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے تعاون کریں۔

قبل ازیں, آج بلوچستان کے ضلع کیچ میں بھی بارود سے بھری گاڑی کے دھماکے میں ایک شخص جاں بحق اور متعدد زخمی ہوگئے۔

سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دھماکا قومی شاہراہ پر کنچتی دشت کے مقام پر ہوا تھا، دھماکے میں بارودی مواد سےبھری گاڑی استعمال کی گئی۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

جعلی فٹبال ٹیم بنا کر 17 نوجوانوں کو جاپان بھیجنے کا انکشاف

2

ایک ملک کیخلاف جارحیت دونوں پر حملہ تصور ہوگا، پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تاریخی دفاعی معاہدہ

3

متنازع میچ ریفری اینڈی پائیکرافٹ نے پاکستان کے کپتان اور مینجر سے معافی مانگ لی

4

کراچی: سی ویو کے قریب پارکنگ میں کھڑی پراڈو گاڑی سے خاتون اور مرد کی لاشیں برآمد

5

ولاگ میں والد کے آخری لمحات دکھانے پر خواتین ولاگرز کو تنقید کا سامنا

6

کراچی: ریپ کے ملزم شربت فروش کے ریمانڈ میں توسیع، متاثرہ بچیوں نے تھپڑ مارے

7

دوران آپریشن مریض کو چھوڑ کر نرس کے ساتھ جنسی عمل کرنے والے ڈاکٹر کام کے اہل قرار

8

فیصل آباد: 6 ماہ کی حاملہ خاتون سے دیور اور اس کے 2 دوستوں کا گینگ ریپ، مقدمہ درج

کارٹون

کارٹون : 18 ستمبر 2025
کارٹون : 17 ستمبر 2025