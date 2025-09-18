  • KHI: Cloudy 25.8°C
  • LHR: Heavy Rain 28.1°C
  • ISB: Rain 22.6°C
  • KHI: Cloudy 25.8°C
  • LHR: Heavy Rain 28.1°C
  • ISB: Rain 22.6°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

پاکستان اور سعودی عرب اسلامی دنیا کی قیادت کی صلاحیت رکھتے ہیں، مولانا فضل الرحمٰن

ویب ڈیسک شائع September 18, 2025
— فوٹو: اسکرین شاٹ
— فوٹو: اسکرین شاٹ

جمعیت علمائے اسلام (ف) کے سربراہ مولانا فضل الرحمٰن نے کہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب اسلامی دنیا کی قیادت کی صلاحیت رکھتے ہیں، دونوں ممالک کے درمیان دفاعی معاہدہ اسلامی دنیا کی مشترکہ دفاعی حکمت علی کا آغاز ہوگا۔

کراچی میں جلسے سے خطاب کرتے مولانا فضل الرحمٰن نے کہا کہ اگر سعودی عرب کے بادشاہ نے ہمارے وزیراعظم کو بلا کر دو طرفہ دفاعی معاہدے پر دستخط کیے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ہر مرحلے میں یہ بات کی ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان دونوں اسلامی دنیا کی قیادت کی صلاحیت رکھتے ہیں۔

مولانا فضل الرحمٰن نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان یہ معاہدہ اسلامی دنیا کی مشترکہ دفاعی حکمت علی کا آغاز ہوگا۔

انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے موقف کے خلاف ہمیں ہر فورم پر اپنا مضبوط موقف دینا چاہیے، جے یو آئی (ف) اپنے مسلمان بھائیوں کے شانہ بشانہ ہے، ہم دنیا کے سامنے اپنی تجاویز رکھیں گے۔

انہوں نے کہا کہ دوحہ میں مسلم ممالک کا اکٹھ ہونا اچھی بات تھی، مگر ہمیں اسلامی کانفرنس سے کوئی بڑی توقعات نہیں تھیں، لیکن اسلامی بلاک کی طرف اس کے لیے پہلا قدم ضرور ہے جس کی ہم حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ اسلامی دنیا سوچے کہ کہاں کہاں رکاوٹیں اور خلیج ہے کہ جسے ختم کیا جائے، ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ اسلامی دنیا کی ایک مشترکہ دفاعی قوت ہونی چاہیے۔

مولانا فضل الرحمٰن نے کہا کہ جمعیت علمائےاسلام ( ف ) نے خیبرپختونخوا اور بلوچستان میں بد امنی پر آواز اٹھائی ہے اور جے یو آئی کی آواز امن کا پرچار کررہی ہے۔

انہوں نے کہا کہ اگر جے یو آئی نے آواز اور ملک بھر سے لوگوں کو بلایا تو پھر اسلام آباد آپ لوگوں کے قبضے میں ہوگا مگر ہم وہاں تک نہیں جانا چاہتے، لیکن اگر آپ ایسا چاہتے ہیں تو پھر ہم تیار ہیں۔

انہوں نے کہا کہ عوامی مینڈیٹ کوئی ریوڑیاں نہیں کہ آپ جس مرضی کو چاہے بخش دیں، عوام کی سوچ سے مختلف الیکشن کا نتیجہ اب نہیں چلے گا،۔

سربراہ جے یو آئی (ف) نے کہا کہ ہم ریاست کی بالادستی چاہتے ہیں جس نے بھی آئین اور قانون کو ہاتھ میں لیا ہے ہم علی الاعلان کہتے ہیں کہ انہیں اس کا کوئی حق نہیں بنتا، لیکن اگر مذاکرات کے ذریعے مسئلے کے حل کی تجویز آتی ہے تو میں ریاست سے کہوں گا کہ وہ اسے سنجیدہ لے اور اگر مسئلے کا کوئی پرامن حل سامنے آتا ہے تو ہمیں اس کی طرف بڑھنا چاہیے۔

مولانا فضل الرحمٰن نے کہا کہ چاروں صوبوں میں عوام کے مارچ ہوں گے، اور پوری قوم کو ایک صف پر لانے اور قوم کو ایک کرنے کے لیے جے یو آئی (ف) اپنی توانائیاں صرف کرے گی۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

جعلی فٹبال ٹیم بنا کر 17 نوجوانوں کو جاپان بھیجنے کا انکشاف

2

ایک ملک کیخلاف جارحیت دونوں پر حملہ تصور ہوگا، پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تاریخی دفاعی معاہدہ

3

متنازع میچ ریفری اینڈی پائیکرافٹ نے پاکستان کے کپتان اور مینجر سے معافی مانگ لی

4

کراچی: سی ویو کے قریب پارکنگ میں کھڑی پراڈو گاڑی سے خاتون اور مرد کی لاشیں برآمد

5

ولاگ میں والد کے آخری لمحات دکھانے پر خواتین ولاگرز کو تنقید کا سامنا

6

کراچی: ریپ کے ملزم شربت فروش کے ریمانڈ میں توسیع، متاثرہ بچیوں نے تھپڑ مارے

7

دوران آپریشن مریض کو چھوڑ کر نرس کے ساتھ جنسی عمل کرنے والے ڈاکٹر کام کے اہل قرار

8

فیصل آباد: 6 ماہ کی حاملہ خاتون سے دیور اور اس کے 2 دوستوں کا گینگ ریپ، مقدمہ درج

کارٹون

کارٹون : 18 ستمبر 2025
کارٹون : 17 ستمبر 2025