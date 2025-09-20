  • KHI: Partly Cloudy 26.1°C
ایشیا کپ سپر فور راؤنڈ: سری لنکا نے بنگلہ دیش کو 169 رنز کا ہدف دے دیا

اسپورٹس ڈیسک شائع September 20, 2025 اپ ڈیٹ September 20, 2025 09:24pm
ایشیا کپ سپر فور راؤنڈ کے پہلے مقابلے میں سری لنکا نے بنگلہ دیش کو 169 رنز کا ہدف دے دیا ہے۔

دبئی انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے جا رہے میچ میں بنگلہ دیش نے ٹاس جیت کر سری لنکا کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی، سری لنکا نے مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 168 رنز بنائے۔

داسن شناکا نے شاندار 64 رنز کی ناٹ آؤٹ اننگز کھیلی، کوسال مینڈس 34 رنز بنا کر نمایاں رہے، اوپنر بلے باز پاتھم نیسانکا 22 رنز بنا کر تسکین احمد کا شکار بنے جبکہ کوسال مینڈس 34 رنز بنا کر پویلین واپس لوٹے، کوسال پاریرا 16 اور کمل مشارا 5 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔

بنگلہ دیش کے مستفیظ الرحمٰن نے 19 رنز کے عوض 3 وکٹیں اپنے نام کی، مہدی حسن 2 اور تسکین احمد نے ایک وکٹ حاصل کی۔

خیال رہے کہ سپر فور راؤنڈ کا دوسرا مقابلہ 21 ستمبر کو روایتی حریف پاکستان اور بھارت کے درمیان دبئی میں ہی کھیلا جائے گا۔

