ورلڈ بلائنڈ کرکٹ کونسل نے پہلے ویمنز بلائنڈ ورلڈ کپ کے شیڈول کی منظوری دے دی

غلام مرتضیٰ شائع September 23, 2025 اپ ڈیٹ September 23, 2025 01:55pm
— فائل فوٹو: پاکستان بلائنڈ کرکٹ کاؤنسل

ورلڈ بلائنڈ کرکٹ کونسل نے پہلے ویمنز بلائنڈ کرکٹ ورلڈ کپ کے شیڈول کی منظوری دے دی۔

صدر بلائنڈ کرکٹ کونسل سلطان شاہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ ویمنز بلائنڈ کرکٹ ورلڈکپ کا فائنل اب بھارت کے بجائے سری لنکا میں کھیلا جائے گا۔

ورلڈ بلائنڈ کرکٹ کونسل کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ ایونٹ کے افتتاحی میچ میں انڈیا اور نیپال کی ٹیمیں مدمقابل ہوں گی۔

پاکستان بلائنڈ ویمنز ٹیم اپنا پہلا میں 14 نومبر کو سری لنکا کے خلاف کھیلی گی، قومی ویمنز ٹیم کا دوسرا میچ آسٹریلیا کے خلاف 15 نومبر کو ہوگا۔

پاکستان اپنا چوتھا میچ 16 نومبر کو انگلینڈ کے خلاف کھیلے گی جب کہ پاکستان اور بھارت کی ویمنز ٹیمیں 18 نومبر کو کولمبو میں مدمقابل ہوں گی۔

اسی طرح، پاکستان اور نیپال کے مابین میچ 19 نومبر کو کھیلا جائے گا جب کہ پاکستان اپنا اخری لیگ میچ امریکہ کے خلاف 20 نومبر کو کھیلے گئے۔

پہلے ویمنز بلائنڈ کرکٹ ورلڈ کپ میں بھارت کے شہر بنگلور اور نئی دہلی میں مجموعی طور پر 9 میچز کھیلے جائیں گے۔

پہلے ویمنز بلائنڈ کرکٹ ورلڈ کپ کے دونوں سیمی فائنل اور فائنل سمیت 15 میچز سری لنکا کے شہر کولمبو میں کھیلے جائیں گے۔

