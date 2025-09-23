  • KHI: Partly Cloudy 26.4°C
  • LHR: Clear 28.1°C
  • ISB: Clear 25.5°C
  • KHI: Partly Cloudy 26.4°C
  • LHR: Clear 28.1°C
  • ISB: Clear 25.5°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں 26ویں آئینی ترمیم کیخلاف درخواستیں سماعت کیلئے مقرر

عمرمہتابشائع 23 ستمبر 2025 08:50pm
— فائل فوٹو: ڈان نیوز
— فائل فوٹو: ڈان نیوز

سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں زیر سماعت 26ویں آئینی ترمیم کیخلاف درخواستیں 7 اکتوبر کو سماعت کیلئے مقرر کر دی گئی ہیں۔

سپریم کورٹ میں دائر 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر سماعت جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 8 رکنی آئینی بینچ 7 اکتوبر صبح ساڑھے گیارہ بجے کرے گا۔

آئینی بینچ میں جسٹس جمال خان مندو خیل، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس سید حسن اظہر رضوی، جسٹس مسرت ہلالی، جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس شاہد بلال حسن شامل ہیں۔

11 ستمبر 2025 کو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) بیرسٹر گوہر نے بھی سپریم کورٹ سے مطالبہ تھا کہ 26 ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کی جائیں۔

واضح رہے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے 27 جنوری 2025 کو ان درخواستوں پر پہلی سماعت کی گئی تھی، جس میں فریقین کو نوٹسز جاری کیے گئے تھے۔

گزشتہ سماعت پر وکلاء حامد خان اور فیصل صدیقی کی جانب سے درخواستوں پر سماعت کیلئے فل کورٹ بینچ تشکیل دینے اور عدالتی کارروائی کو لائیو اسٹریم کرنے کی استدعا کی گئی تھی۔

عدالت نے فل کورٹ کی تشکیل اور لائیو اسٹریم کرنے کی درخواستوں پر بھی نوٹسز جاری کیے تھے، درخواست کو تین ہفتوں کے بعد سماعت کیلئے مقرر کرنے کے احکامات دیئے گئے تھے تاہم نامعلوم وجوہات کے باعث درخواستوں کو تین ہفتوں کے بعد سماعت کیلئے مقرر نہیں کیا جاسکا تھا۔

یاد رہے کہ 21 اکتوبر 2024 کو ایوان بالا کے بعد 26 ویں آئینی ترمیمی بل قومی اسمبلی سے بھی دو تہائی اکثریت کے ساتھ منظور ہو گیا تھا۔

جس کے بعد پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا انتخاب کیا گیا، اس سے قبل الجہاد ٹرسٹ کیس کے فیصلے کی روشنی میں سپریم کورٹ کا سب سے سینیئر جج ہی ملک کا چیف جسٹس ہوتا تھا۔

26ویں آئینی ترمیم کی منظوری سے قبل جسٹس منصور علی شاہ کو سنیارٹی اصول کے تحت اگلا چیف جسٹس پاکستان بننا تھے تاہم 22 اکتوبر 2024 کو چیف جسٹس آف پاکستان کے تقرر کے لیے قائم خصوصی پارلیمانی کمیٹی کی اکثریت نے جسٹس یحییٰ آفریدی کو اگلا چیف جسٹس آف پاکستان نامزد کردیا تھا۔

آئینی ترمیم میں سب سے زیادہ ترامیم آرٹیکل 175-اے میں کی گئی تھیں، جو سپریم کورٹ، ہائی کورٹس اور فیڈرل شریعت کورٹ میں ججوں کی تقرری کے عمل سے متعلق ہے۔

واضح رہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان اور سندھ ہائی کورٹ میں اس سے قبل بھی درخواست دائر کی گئی تھیں، جس میں اس ترمیم کو کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی تھی۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

زوبین گرگ کی لاش بھارت پہنچنے پر لوگوں کا سمندر امڈ آیا، پولیس اہلکار بھی رو پڑے

2

خلیج تعاون کونسل کا شینگن ماڈل کی طرز پر مشترکہ سیاحتی ویزا متعارف کرانے کا فیصلہ

3

آوازیں کسنے والے بھارتی شائقین کو حارث رؤف کا کرارہ جواب

4

ایک انچ زمین بھی کسی کو نہیں دیں گے، امریکا سے مزید 20 سال لڑنے کو تیار ہیں، افغانستان

5

اقوام متحدہ کی ستمبر کے آخر میں پاک-بھارت سرحد پر غیرمعمولی بارشوں کی پیشگوئی

6

’ہمارے پاس ہتھیار ہیں، خلیجی ممالک کے پاس دولت اور جلد یا بدیر انہیں ملنا ہی تھا‘

7

میرا سیٹھی کی 2 سال بعد طلاق کی تصدیق

8

امریکا: ٹرمپ کے ساتھی چارلی کرک کی بیوہ کا شوہر کے قاتل کو معاف کرنے کا اعلان

کارٹون

کارٹون : 23 ستمبر 2025
کارٹون : 22 ستمبر 2025