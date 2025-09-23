  • KHI: Partly Cloudy 26.4°C
  • LHR: Clear 28.1°C
  • ISB: Clear 25.5°C
  • KHI: Partly Cloudy 26.4°C
  • LHR: Clear 28.1°C
  • ISB: Clear 25.5°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

غزہ انسانیت کا مدفن بن چکا، سلامتی کونسل اور بین الاقوامی برادری فیصلہ کن اقدام کرے ، اسحٰق ڈار

ویب ڈیسک شائع September 23, 2025 اپ ڈیٹ September 23, 2025 11:29pm
فوٹو: اسکرین شاٹ،
فوٹو: اسکرین شاٹ،

نائب وزیراعظم و وزیرخارجہ اسحٰق ڈار نے کہا ہے کہ غزہ انسانیت اور عالمی ضمیر کا مدفن بن چکا ہے۔ ہم سلامتی کونسل اور وسیع تر عالمی برادری سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ فیصلہ کن اقدام کرے، انسانی وقار کو برقرار رکھے، احتساب کو یقینی بنائے اور انصاف فراہم کرے۔

نیویارک میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں مشرق وسطیٰ کی صورتحال اور مسئلہ فلسطین پر اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے نائب وزیراعظم و وزیرخارجہ اسحٰق ڈار نے کہا کہ فلسطین کے باشندے ناقابل تصور اذیت جھیلنے اور روزانہ ناقابل بیان جانی نقصان اٹھانے پر مجبور ہیں، گھر، آبادیاں اور انفرا اسٹرکچر تباہ ہوچکا ہے اور معاشرے کا تار پود بکھر چکا ہے۔

انہوں نے کہا کہ غزہ میں 64 ہزار سے زائد فلسطینی شہید اور ایک لاکھ سےز ائد زخمی ہوچکے ہیں، غزہ کے مصائب پر دنیا کو خاموش نہیں رہنا چاہیے۔

انہوں نے کہا کہ غزہ میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کی جارہی ہیں اور عالمی قوانین کی دھجیاں اڑائی جارہی ہیں۔

نائب وزیراعظم انے اپنے خطاب میں کہا کہ غزہ میں انسانی صورتحال تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے، قحط سالی نے پنجے گاڑ لیے ہیں اور پانچ لاکھ افراد بھوک کے باعث خطرے سے دوچار ہوچکے ہیں۔

انہوں نے کہاکہ غزہ میں جاری فوجی جارحیت کے نتیجے میں روزانہ درجنوں شہادتیں ہورہی ہیں اور خاندان کے خاندان بے گھر ہورہے ہیں، تین لاکھ افراد پہلے ہی بے گھر ہوچکے ہیں جبکہ مزید دس لاکھ سے بے گھر ہونے کا خطرہ ہے۔

نائب وزیراعظم نے کہا کہ مغربی کنارے میں غیرقانونی بستیاں آباد کی جارہی ہیں، حالیہ ای ون منصوبہ عالمی قانون کی صریح خلاف ورزی ہے۔

انہوں نے کہا کہ اب فوری اقدامات کرنے کی ضرورت ہے جس کے لیے پاکستان تجویز کرتا ہے کہ غزہ میں جانی نقصان کو روکنے کے لیے فوری طور پر غیر مشروط جنگ بندی کی جائے، غزہ میں بلارکاوٹ انسانی رسائی فراہم کی جائے، اور تمام ضرورتمندوں تک جان بچانے والی امداد پہنچنے دی جائے، فلسطینیوں کی ان کی زمین سے جبری بے دخلی کو روکا جائے۔

اسحق ڈار نے کہا کہ عالمی برادری اسرائیل کو انصاف کے کٹہرے میں لے کر آئے۔

انہوں نے کہا کہ پاکستان،سعودی عرب اورفرانس کی جانب سے فلسطین کی دو ریاستی حل کانفرنس کا خیرمقدم کرتا ہے اور فلسطینی عوام کیلئے غیرمتزلزل حمایت کا اظہار کرتا ہے۔

انہوں نے کہا کہ’ غزہ انسانیت اور عالمی ضمیر کے لیے ایک قبرستان بن چکا ہے۔ ہم سلامتی کونسل اور وسیع تر عالمی برادری سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ فیصلہ کن اقدام کرے، انسانی وقار کو برقرار رکھے، احتساب کو یقینی بنائے اور انصاف فراہم کرے۔’

نائب وزیراعظم نے مزید کہا کہ ’ باتوں کا وقت گزر چکا ہے، اب عمل کا وقت ہے۔’

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

زوبین گرگ کی لاش بھارت پہنچنے پر لوگوں کا سمندر امڈ آیا، پولیس اہلکار بھی رو پڑے

2

خلیج تعاون کونسل کا شینگن ماڈل کی طرز پر مشترکہ سیاحتی ویزا متعارف کرانے کا فیصلہ

3

آوازیں کسنے والے بھارتی شائقین کو حارث رؤف کا کرارہ جواب

4

ایک انچ زمین بھی کسی کو نہیں دیں گے، امریکا سے مزید 20 سال لڑنے کو تیار ہیں، افغانستان

5

اقوام متحدہ کی ستمبر کے آخر میں پاک-بھارت سرحد پر غیرمعمولی بارشوں کی پیشگوئی

6

’ہمارے پاس ہتھیار ہیں، خلیجی ممالک کے پاس دولت اور جلد یا بدیر انہیں ملنا ہی تھا‘

7

میرا سیٹھی کی 2 سال بعد طلاق کی تصدیق

8

امریکا: ٹرمپ کے ساتھی چارلی کرک کی بیوہ کا شوہر کے قاتل کو معاف کرنے کا اعلان

کارٹون

کارٹون : 23 ستمبر 2025
کارٹون : 22 ستمبر 2025