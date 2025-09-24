  • KHI: Rain 28.6°C
دلہن دولہے کی ماں سے بھی بڑی، جاپان میں 63 سالہ خاتون اور 31 سالہ نوجوان کی انوکھی شادی

ویب ڈیسک شائع September 24, 2025 اپ ڈیٹ September 24, 2025 10:44am
—فوٹو: ہانگ کانگ ساؤتھ چائنہ مارننگ
—فوٹو: ہانگ کانگ ساؤتھ چائنہ مارننگ

جاپان میں ایک حیران کن واقعہ سامنے آیا ہے، جہاں 63 سالہ خاتون نے 31 سالہ نوجوان سے شادی کرلی، دلہن عمر میں دولہے کی ماں سے بھی بڑی ہیں۔

ہانگ کانگ ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ کے مطابق جاپان میں ایک غیر معمولی محبت کی کہانی سامنے آئی ہے، جہاں 63 سالہ خاتون نے 31 سالہ نوجوان سے باضابطہ شادی کرلی، دلچسپ بات یہ ہے کہ دلہن اپنے شوہر کی والدہ سے بھی چھ سال بڑی ہیں۔

یہ جوڑا اب مل کر ایک میرج ایجنسی چلا رہا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ان کا رشتہ ایک انوکھے اتفاق سے شروع ہوا جو آگے چل کر غیر متوقع رومانوی تعلق میں بدل گیا۔

جاپانی خاتون نے 48 سال کی عمر میں دو دہائیوں پر محیط ازدواجی زندگی ختم کی، اپنے بیٹے کی پرورش اکیلے کی اور پالتو جانوروں کے کپڑوں کے کاروبار کے ساتھ ساتھ کتوں کے ساتھ زندگی بسر کرتی رہیں، وہ کبھی کبھار ڈیٹنگ ایپس بھی استعمال کرتی تھیں لیکن کوئی رشتہ زیادہ عرصے نہ چل سکا۔

اگست 2020 میں ٹوکیو کے ایک کیفے میں خاتون کو ایک کھویا ہوا موبائل فون ملا جس کا مالک وہی نوجوان نکلا، فون واپس لوٹانے پر دونوں کی ملاقات ہوئی اور بات چیت کا سلسلہ شروع ہوگیا جو جلد ہی گہری دوستی میں بدل گیا۔

صرف ایک ہفتے بعد دونوں کی دوبارہ ٹرام میں ملاقات ہوئی، جہاں انہوں نے نمبرز کا تبادلہ کیا اور روز رات کو دیر تک گفتگو کرنے لگے۔

نوجوان نے پہلی ملاقات میں ہی ایک پرچی خاتون کو دی، جس پر لکھا تھا کہ براہ کرم میری پرنسس بن جاؤ۔

تقریباً ایک ماہ بعد دونوں نے اپنی اصل عمریں ایک دوسرے کو بتائیں، مگر اس وقت تک وہ اتنے قریب آچکے تھے کہ عمر کی حقیقت ان کے درمیان رکاوٹ نہ بن سکی۔

خاتون کا بیٹا، جو نوجوان سے چھ سال بڑا ہے، اس رشتے سے پہلے دن سے واقف تھا اور اس نے اپنی والدہ کو مکمل تعاون فراہم کیا۔

تاہم، نوجوان کی والدہ نے ابتدا میں مخالفت کی کیونکہ دلہن ان سے بڑی تھی، لیکن بیٹے کے جذبات کو دیکھ کر وہ بھی راضی ہوگئیں۔

دونوں نے دسمبر 2022 میں اپنی شادی رجسٹرڈ کرائی اور تین سال گزرنے کے باوجود آج بھی ایک دوسرے کو محبت سے پرنس اور پرنسس کہہ کر پکارتے ہیں، گھریلو ذمہ داریاں بانٹتے ہیں اور ایک دوسرے کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی قرار دیتے ہیں۔

