ایشیا کپ سپر 4: بھارت کی بنگلہ دیش کیخلاف دھواں دھار بیٹنگ جاری، 10 اوورز میں سنچری بنا ڈالی

اسپورٹس ڈیسکشائع 24 ستمبر 2025 08:33pm
— فوٹو: کرک انفو
— فوٹو: کرک انفو
— فوٹو: ایشین کرکٹ کونسل/ایکس
— فوٹو: ایشین کرکٹ کونسل/ایکس

ایشیا کپ سپر فور مرحلے کے چوتھے میچ میں بھارتی بلے بازوں کی بنگلہ دیش کے خلاف دھواں دھار بیٹنگ کا سلسلہ جاری ہے۔

دبئی انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے جارہے میچ میں بھارتی بیٹرز نے اننگز کے آغاز کے ساتھ ہی بنگلہ دیشی باؤلرز کے خلاف جارحانہ شاٹس لگائے، اوپنر بلے باز ابھیشک شرما نے ایک اور برق رفتار ففٹی اسکور کی۔

انہوں نے صرف 37 گیندوں پر 75 رنز کی عمدہ اننگز کھیلی، اس دوران بیٹر نے 6 چوکے اور 4 چھکے بھی لگائے، شمبن گل 19 گیندوں پر 29 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔

بنگلہ دیش کے کپتان لٹن داس کی عدم موجودگی میں جاکر علی ٹیم کی قیادت کریں گے، لٹن داس تاحال انجری سے نجات حاصل نہیں کر سکے۔

بنگلہ دیش نے بھارت کے خلاف اہم میچ کے لیے پلیئنگ الیون میں 4 تبدیلیاں کی ہیں جبکہ بھارت کی ٹیم میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔

واضح رہے کہ بھارت نے سپر فور راؤنڈ میں پاکستان کو 6 وکٹوں سے جب کہ بنگلہ دیش نے سری لنکا کو 4 وکٹوں سے شکست دی ہے۔

سپر فور راؤنڈ میں پوائنٹس ٹیبل پر بھارت پہلے، پاکستان دوسرے، بنگلہ دیش تیسرے اور سری لنکا چوتھے نمبر پر موجود ہے۔

