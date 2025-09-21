  • KHI: Partly Cloudy 26.8°C
ایشیا کپ سپر 4: صاحبزادہ فرحان کی شاندار ففٹی، پاکستان نے بھارت کیخلاف 4 وکٹوں کے نقصان پر 146 رنز بنا لیے

اسپورٹس ڈیسک شائع September 21, 2025 اپ ڈیٹ September 21, 2025 09:13pm
— فوٹو: کرک انفو

ایشیا کپ سپر فور راؤنڈ کے دوسرے مقابلے میں پاکستان کی بھارت کیخلاف بیٹنگ جاری ہے۔

دبئی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے جا رہے میچ میں پاکستان نے18 اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 146 رنز بنا لیے ہیں، ٹاپ آرڈر بلے باز صاحب زادہ فرحان شاندار 58 رنز بنا کر شیوم دھوبے کا شکار بنے۔

صائم ایوب 17 گیندوں پر 21 اور اوپنر بلے باز فخر زمان 9 گیندوں پر 15 رنز بنا کر پویلین واپس لوٹے، جبکہ حسین طلعت 11 گیندوں پر 10 رنز بنا کر وکٹ گنوا بیٹھے۔

واضح رہے کہ ٹاس کے موقع پر دونوں کپتانوں نے ایک بار پھر ہاتھ ملانے سے اجتناب کیا۔

روایتی حریف بھارت کے خلاف اہم مقابلے میں پاکستان کی پلیئنگ الیون میں 2 تبدیلیاں کی گئی ہیں، حسین طلعت اور فہیم اشرف کو فائنل الیون میں شامل کر لیا گیا۔

ٹاپ آرڈر بلے باز حسن نواز اور اسپنر صفیان مقیم کو اسکواڈ سے ڈراپ کر دیا گیا ہے۔

پاکستان کی پلیئنگ الیون

قومی ٹیم کی قیادت سلمان علی آغا کر رہے ہیں، دیگر کھلاڑیوں میں صائم ایوب، فخر زمان، محمد حارث، صاحب زادہ فرحان اور محمد نواز شامل ہیں، حسین طلعت، فہیم اشرف، ابرار احمد، شاہین شاہ آفریدی اور حارث رؤف بھی قومی ٹیم کا حصہ ہیں۔

واضح رہے کہ گروپ اسٹیج میں بھارتی ٹیم ناقابل شکست رہی تھی جب کہ پاکستان ٹیم نے 2 میچز میں فتح اپنے نام کی اور اسے ایک مقابلے میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔

