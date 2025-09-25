مسلمان ممالک کے سربراہان سے ملاقات پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مثبت ردِعمل دیا، وزیردفاع
وزیرِ دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے مسلم ممالک کے سربراہان کی ملاقات شاندار رہی، ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ملاقات کے حوالے سے حوصلہ افزا بیان دیا ہے۔
جیو نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ مسلمان ممالک کے سربراہان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کے دوران انہیں غزہ کے مسئلہ کا حل پیش کیا، سربراہان مملکت نے امریکی صدر کو کیا تجاویز دیں، اس کی تفصیلات فراہم نہیں کر سکتا تاہم اس مسئلے کے حل کا بیج ضرور بو دیا ہے۔
انہوں نے کہاکہ میری اپنی اطلاعات کے مطابق اس معاملے کے نتائج 5 سے 10 دن میں آجائیں گے۔
وزیر دفاع نے کہا کہ مغرب پر اسرائیل کو لگام ڈالنے کے لیے پریشر بڑھ رہا ہے، مغربی ممالک میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ احتجاج کر رہے ہیں، احتجاجی مطالبہ کر رہے ہیں کہ اسرائیل کو کنٹرول کیا جائے اور اس کی منہ زوری کو لگام ڈالی جائے۔
خواجہ آصف نے مزید کہا کہ اٹلی کی حکومت نے اسرائیل کے خلاف احتجاج کرنے والے افراد کو روکنے کی کوشش کی جس سے مزید لوگ باہر نکال آئے اور تشدد کو ہوا ملی۔
ان کا کہنا تھا کہ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کا تاریخ میں تاریک قسم کا کردار ہے، لوگ اسے ہٹلر سے ملا رہے ہیں۔
ایک سوال کے جواب میں خواجہ آصف نےکہا کہ کوئی شک نہیں کہ صدر ٹرمپ چاہتے ہیں کہ غزہ تنازع کا کوئی حل نکلے، تاہم امریکا کا عوامی طور پر اسرائیل کے حق میں بیانیہ بھی موجود ہے، ہماری کوشش ہے کہ کسی طرح سے یہ تباہی رک جائے اور بطور ضمانت مسلم ممالک آگے بڑھیں۔
وزیر دفاع کا آخر میں کہنا تھا کہ پاکستان نے بین الاقوامی برادری میں ایک نیا مقام پیداکیا ہے، جس طرح ہماری افواج نے کامیابیاں حاصل کیں، سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ ، دورہِ قطر اور اسلامی سربراہی اجلاس میں پاکستان کا زبردست انداز میں مؤقف پیش کرنے سے دنیا میں ہمیں منفرد مقام ملا ہے۔
انہوں نے کہا کہ امریکا میں موجود وزیر اعظم شہباز شریف کو مختلف ممالک سے آئے ہوئے وفود انتہائی پرتپاک انداز میں مل رہے ہیں، پاکستان کا حالیہ دنوں میں سفارتی کردار بھی انہتائی شاندار رہا، پاکستان اقوام عالم میں اپنا مقام بنا رہا ہے۔
شہباز شریف کی ڈونلڈ ٹرمپ سے غیر رسمی ملاقات
ریڈیو پاکستان کی ایک رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور امیرِ قطر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی میزبانی میں ہونے عرب-اسلامی سربراہی اجلاس میں وزیرِاعظم شہباز شریف نے شرکت کی۔
اجلاس سے قبل وزیرِاعظم نے امیرِ قطر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، اردن کے بادشاہ عبداللہ دوم اور انڈونیشیا کے صدر پرابوو سبیانتو سے ملاقاتیں بھی کیں۔
دریں اثنا، وزیرِاعظم شہباز شریف اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیویارک میں منعقدہ عرب-اسلامی سربراہی اجلاس کے دوران خوشگوار انداز میں ملاقات کی۔
دونوں رہنماؤں کے درمیان غیر رسمی ملاقات ہوئی جس میں گرمجوشی سے مصافحہ اور خوشگوار گفتگو شامل تھی، اس موقع پر نائب وزیرِاعظم اور وزیرِخارجہ اسحاق ڈار بھی موجود تھے۔