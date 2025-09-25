  • KHI: Partly Cloudy 26.1°C
  • LHR: Clear 27.4°C
  • ISB: Clear 24.9°C
  • KHI: Partly Cloudy 26.1°C
  • LHR: Clear 27.4°C
  • ISB: Clear 24.9°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

مسلمان ممالک کے سربراہان سے ملاقات پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مثبت ردِعمل دیا، وزیردفاع

ویب ڈیسک شائع September 25, 2025 اپ ڈیٹ September 25, 2025 12:09am
— فوٹو: ریڈیو پاکستان
— فوٹو: ریڈیو پاکستان

وزیرِ دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے مسلم ممالک کے سربراہان کی ملاقات شاندار رہی، ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ملاقات کے حوالے سے حوصلہ افزا بیان دیا ہے۔

جیو نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ مسلمان ممالک کے سربراہان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کے دوران انہیں غزہ کے مسئلہ کا حل پیش کیا، سربراہان مملکت نے امریکی صدر کو کیا تجاویز دیں، اس کی تفصیلات فراہم نہیں کر سکتا تاہم اس مسئلے کے حل کا بیج ضرور بو دیا ہے۔

انہوں نے کہاکہ میری اپنی اطلاعات کے مطابق اس معاملے کے نتائج 5 سے 10 دن میں آجائیں گے۔

وزیر دفاع نے کہا کہ مغرب پر اسرائیل کو لگام ڈالنے کے لیے پریشر بڑھ رہا ہے، مغربی ممالک میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ احتجاج کر رہے ہیں، احتجاجی مطالبہ کر رہے ہیں کہ اسرائیل کو کنٹرول کیا جائے اور اس کی منہ زوری کو لگام ڈالی جائے۔

خواجہ آصف نے مزید کہا کہ اٹلی کی حکومت نے اسرائیل کے خلاف احتجاج کرنے والے افراد کو روکنے کی کوشش کی جس سے مزید لوگ باہر نکال آئے اور تشدد کو ہوا ملی۔

ان کا کہنا تھا کہ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کا تاریخ میں تاریک قسم کا کردار ہے، لوگ اسے ہٹلر سے ملا رہے ہیں۔

ایک سوال کے جواب میں خواجہ آصف نےکہا کہ کوئی شک نہیں کہ صدر ٹرمپ چاہتے ہیں کہ غزہ تنازع کا کوئی حل نکلے، تاہم امریکا کا عوامی طور پر اسرائیل کے حق میں بیانیہ بھی موجود ہے، ہماری کوشش ہے کہ کسی طرح سے یہ تباہی رک جائے اور بطور ضمانت مسلم ممالک آگے بڑھیں۔

وزیر دفاع کا آخر میں کہنا تھا کہ پاکستان نے بین الاقوامی برادری میں ایک نیا مقام پیداکیا ہے، جس طرح ہماری افواج نے کامیابیاں حاصل کیں، سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ ، دورہِ قطر اور اسلامی سربراہی اجلاس میں پاکستان کا زبردست انداز میں مؤقف پیش کرنے سے دنیا میں ہمیں منفرد مقام ملا ہے۔

انہوں نے کہا کہ امریکا میں موجود وزیر اعظم شہباز شریف کو مختلف ممالک سے آئے ہوئے وفود انتہائی پرتپاک انداز میں مل رہے ہیں، پاکستان کا حالیہ دنوں میں سفارتی کردار بھی انہتائی شاندار رہا، پاکستان اقوام عالم میں اپنا مقام بنا رہا ہے۔

شہباز شریف کی ڈونلڈ ٹرمپ سے غیر رسمی ملاقات

ریڈیو پاکستان کی ایک رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور امیرِ قطر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی میزبانی میں ہونے عرب-اسلامی سربراہی اجلاس میں وزیرِاعظم شہباز شریف نے شرکت کی۔

اجلاس سے قبل وزیرِاعظم نے امیرِ قطر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، اردن کے بادشاہ عبداللہ دوم اور انڈونیشیا کے صدر پرابوو سبیانتو سے ملاقاتیں بھی کیں۔

دریں اثنا، وزیرِاعظم شہباز شریف اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیویارک میں منعقدہ عرب-اسلامی سربراہی اجلاس کے دوران خوشگوار انداز میں ملاقات کی۔

دونوں رہنماؤں کے درمیان غیر رسمی ملاقات ہوئی جس میں گرمجوشی سے مصافحہ اور خوشگوار گفتگو شامل تھی، اس موقع پر نائب وزیرِاعظم اور وزیرِخارجہ اسحاق ڈار بھی موجود تھے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

امریکا کے بعد چین ایئرکرافٹ کیریئر سے جدید لڑاکا طیارے لانچ کرنے والا دوسرا ملک بن گیا

2

افغان کمسن لڑکا طیارے کے لینڈنگ گیئر میں چھپ کر دہلی پہنچنے میں کامیاب

3

زوبین گرگ کی لاش بھارت پہنچنے پر لوگوں کا سمندر امڈ آیا، پولیس اہلکار بھی رو پڑے

4

اماراتی محقق کے چار بیویوں اور 100 بچوں کے انکشاف سے سب حیران

5

کراچی: گرفتار شربت فروش کا ایک ایک بچی کو کئی کئی بار زیادتی کا نشانہ بنانے کا اعتراف

6

وادی تیراہ میں خواتین اور بچوں سمیت21 افراد کی اموات پر عوام میں غم و غصہ

7

سعودی عرب کے مفتی اعظم، شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ آل الشیخ انتقال کر گئے

8

کراچی: لانڈھی میں 6 روز سے لاپتا والدین کا اکلوتا بیٹا زیادتی کے بعد قتل، 2 مشتبہ افراد گرفتار

کارٹون

کارٹون : 24 ستمبر 2025
کارٹون : 23 ستمبر 2025