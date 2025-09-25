  • KHI: Partly Cloudy 29.3°C
اقوام متحدہ سے خطاب میں قاتلوں کی مذمت نہ کرنیوالے رہنماؤں کو بے نقاب کروں گا، نیتن یاہو

ویب ڈیسک شائع September 25, 2025 اپ ڈیٹ September 25, 2025 11:47am
نیتن یاہو نے کہا کہ اسرائیلی سر زمین کے قلب میں قاتلوں کو ’ریاست‘ لینے نہیں دیں گے۔ — فائل فوٹو: رائٹرز
نیتن یاہو نے کہا کہ اسرائیلی سر زمین کے قلب میں قاتلوں کو ’ریاست‘ لینے نہیں دیں گے۔ — فائل فوٹو: رائٹرز

اسرائیلی وزیرِاعظم بنیامین نیتن یاہو امریکی صدر ٹرمپ سے ملاقات اور اقوامِ متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کرنے امریکا روانہ ہو گئے ہیں، جہاں وہ یہ گفتگو کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں کہ ’جنگ کے مقاصد کو مکمل کرنا ضروری ہے‘۔

مڈل ایسٹ آئی نے رپورٹ کیا کہ نیتن یاہو نے کہا کہ یو این خطاب میں ان رہنماؤں کو بے نقاب کروں گا جو ’قاتلوں‘ کی مذمت نہیں کرتے۔

نیتن یاہو نے ایران کے ساتھ 12 روزہ جنگ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ’یہ بات چیت ہمارے تمام یرغمالیوں کو واپس لانے، حماس کو شکست دینے اور امن کے اس دائرے کو وسیع کرنے کے لیے ہے، جو ہمارے سامنے ’آپریشن رائزنگ لائن‘ کی تاریخی فتح اور دیگر فتوحات کے بعد کھلا ہے۔

انہوں نے مزید کہا کہ اپنے یو این خطاب میں وہ اُن رہنماؤں کو بے نقاب کریں گے جو قاتلوں کی مذمت کرنے کے بجائے انہیں اسرائیلی سرزمین کے قلب میں ایک ریاست دینا چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔

فلسطینی رہنما ورچوئل خطاب کریں گے

فلسطینی رہنما محمود عباس اقوامِ متحدہ سے ورچوئل خطاب کریں گے۔

اے ایف پی نے رپورٹ کیا کہ امریکا اگرچہ محمود عباس کی مخالفت کرتا ہے، لیکن اس بات پر غور کر رہا ہے کہ آیا اسرائیل کو مغربی کنارے کے انضمام سے روکنے کی کوشش کی جائے یا نہیں۔

فلسطینی اتھارٹی کے بزرگ 89 سالہ صدر جنرل اسمبلی سے ایسے وقت میں خطاب کریں گے، جب حال ہی میں فرانس کی قیادت میں ایک خصوصی سربراہی اجلاس ہوا تھا، جس میں متعدد مغربی ممالک نے فلسطین کو ریاست کے طور پر تسلیم کیا تھا۔

جنرل اسمبلی نے بھاری اکثریت سے ووٹ دے کر محمود عباس کو اجازت دی کہ وہ عالمی ادارے سے وڈیو خطاب کریں۔

