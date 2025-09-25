بھارتی کرکٹ بورڈ نے حارث رؤف اور صاحبزادہ فرحان کیخلاف آئی سی سی کو شکایت کردی
بھارتی کرکٹ کنٹرول بورڈ (بی سی سی آئی) سے پاکستانی کھلاڑیوں کی جانب سے ’میدان میں کیے گئے اشارے‘ برداشت نہ ہوئے، بورڈ نے حارث رؤف اور صاحبزادہ فرحان کے خلاف آئی سی سی کو شکایت لگا دی۔
کرکٹ ویب سائٹ ’کرک انفو‘ کے مطابق بی سی سی آئی کی جانب سے ایشیاکپ سپر فور مرحلے میں پاک-بھارت ٹاکرے کے دوران پاکستانی کھلاڑیوں کی جانب سے میچ کے دوران کیے گئے اشاروں کے خلاف آئی سی سی سے رجوع کرلیا۔
رپورٹ کے مطابق بھارتی کرکٹ بورڈ نے آئی سی سی کو کی گئی شکایت میں کہا ’حارث رؤف اور صاحبزادہ فرحان نے میچ کے دوران سیاسی اشارے کیے اور کوڈ کنڈکٹ کی خلاف ورزی کی‘۔
یاد رہے کہ بھارت کے خلاف میچ کے دوران صاحبزادہ فرحان نے نصف سینچری بنانے کے بعد اپنے بلے کو رائفل بنا کر جشن منایا تھا جب کہ حارث روف نے فیلڈنگ کے دوران باؤنڈری لائن پر بھارتی شائقین کے نامناسب آوازیں کسنے پر اپنے ہاتھ سے جہاز گرنے کے مناظر کے اشارے کیے تھے۔
بی سی سی آئی نے بدھ کے روز ای میل کے ذریعے شکایت درج کرائی اور آئی سی سی کو یہ شکایت موصول ہو چکی ہے۔
رپورٹ کے مطابق اگر پاکستانی کھلاڑی ان الزامات کی تحریری طور پر تردید کرتے ہیں تو اس معاملے پر آئی سی سی کی جانب سے ایک سماعت ہو سکتی ہے، ممکنہ طور پر انہیں میچ ریفری رچی رچرڈسن کے سامنے پیش ہونا پڑے گا۔
بھارت کے اسسٹنٹ کوچ رائن ٹین ڈوسکاٹے نے منگل کو کہا تھا کہ کھلاڑیوں پر جتنا دباؤ ہے، اس صورتحال میں اپنے رویے پر قابو رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے، میں نے حارث کی کچھ حرکات ضرور دیکھی ہیں لیکن وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ دیگر ٹیموں کو شاید ہماری کچھ باتوں پر اعتراض ہو، لیکن ہماری طرف سے ہمیں اپنے کھلاڑیوں پر ناز ہے۔
دوسری جانب پی سی بی نے بھی بھارتی کپتان سوریا کمار یادو کے خلاف آئی سی سی میں باضابطہ شکایت درج کرائی تھی جس پر آئی سی سی نے کارروائی کا عندیہ دیا ہے۔
واضح رہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان آج کا میچ سیمی فائنل میں تبدیل ہوچکا ہے کیوں کہ جیتنے والی ٹیم ہی اتوار کو بھارت کے ساتھ فائنل میں مقابلہ کرے گی۔