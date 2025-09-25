  • KHI: Partly Cloudy 28.5°C
دہشت گردوں کو افغانستان میں ’ ریاستی سرپرستی’ حاصل ہے جہاں سے وہ ہم پر حملہ کرتے ہیں، سرفراز بگٹی

ویب ڈیسک شائع September 25, 2025 اپ ڈیٹ September 25, 2025 06:11pm
— فوٹو: اسکرین شاٹ، ڈان نیوز

وزیراعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ دہشت گردوں کو افغانستان میں ’ ریاستی سرپرستی’ حاصل ہے، جہاں سے وہ’ ہم پر حملہ کرتے ہیں،’ دہشتگرد نہتے شہریوں کو نشانہ بنا رہے ہیں انہیں کسی صورت رعایت نہیں دیں گے۔

اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیراعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے کہا کہ دہشت گردوں کو افغانستان میں ’ ریاستی سرپرستی’ حاصل ہے جہاں سے وہ’ ہم پر حملہ کرتے ہیں،’ دہشت گردوں کو افغانستان میں ’ محفوظ پناہ گاہیں’ اور تربیتی کیمپ چلانے کی جگہیں فراہم کی جاتی ہیں۔

انہوں نے کہا کہ حال ہی میں مارے گئے دہشت گردوں میں سے بہت سے دہشت گردوں کا تعلق افغانستان سے تھا۔

وزیرِ اعلیٰ بلوچستان نے افغان طالبان حکمرانوں سے مطالبہ کیا کہ وہ دوحہ معاہدے پر عمل کریں، جس میں ’ آپ نے یہ عہد کیا تھا کہ اپنی سرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔’

میر سرفراز بگٹی نے کہا کہ بلوچستان میں قیام امن کےلیےاقدامات کررہے ہیں، دہشتگردوں کےخلاف سخت ترین زمینی اور فضائی آپریشنز جاری ہیں، ریاست کی رٹ کو کسی صورت چیلنج نہیں کرنے دیں گے۔

ان کا کہنا تھا کہ دہشتگرد نہتے شہریوں کو نشانہ بنا رہے ہیں انہیں کسی صورت رعایت نہیں دیں گے۔

انہوں نے کہا کہ فورسز نے گزشتہ روز دہشت گردوں کے خلاف اہم کارروائی کی، ہم نے چاغی میں انٹیلی جنس بیسڈ آپریشن کیا، آپریشن میں زبیر نامی شخص اور اس کا ساتھی مارا گیا، اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ زبیر ایک وکیل تھا۔

انہوں نے بتایا کہ دہشتگرد زبیر عرف شاہ جی چینی باشندوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھتا تھا اور بھارتی خفیہ ایجنسی را کے لیے تخریبی منصوبہ بندی کرتا تھا۔

میر سرفراز بگٹی کا کہنا تھا کہ زبیر عرف شاہ جی دالبدین میں کالعدم بی ایل اے کے لیے دہشتگرد بھی بھرتی کرتا تھا، دہشتگردوں نے ’ براس ’ کے نام سے ایک تنظیم بنا رکھی ہے۔

وزیراعلیٰ بلوچستان نے کہا کہ دہشت گرد جہانزیب نے ہتھیار ڈالے اور اس کے دیگر ساتھی ہلاک ہوگئے، جہانزیب نے سرینڈر کیا اور ویڈیو بیان میں مختلف کارروائیوں کا اعتراف کیا۔

انہوں نے کہا کہ 14 اگست کو بلوچستان میں ایک پروفیسر کی جانب سے دہشتگرد حملے کا منصوبہ تھا، دہشت گرد اہم تنصیبات کو نشانہ بنانا چاہتے تھے، مگر سیکیورٹی فورسز نے ان کے منصوبے کو کامیاب نہیں ہونے دیا۔

ان کا مزید کہنا تھا کہ میں سیکیورٹی فورسز کو انٹیلی جنس بیسڈ آپریشن کرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔

وزیراعلٰی بلوچستان نے کہا کہ بلوچستان کا امن کسی صورت متاثر نہیں ہونے دیں گے، نوجوانوں کو انتہاپسند ورغلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ ہائی ویلیو ٹارگٹ کو پکڑنا فورسز کی اہم کامیابی ہے، فورسز نے دہشت گردوں کے کئی منصوبوں کو بروقت ناکام بنایا۔

ان کا کہنا تھا کہ آپریشن میں ایک سیکیورٹی اہلکار زخمی ہوا جس کی صحتیابی کیلئے دعا گو ہوں۔

