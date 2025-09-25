آئی سی سی کی جانب سے بھارتی کپتان سوریا کمار یادیو کی سرزنش
ایشیاکپ 2025 میں پاک-بھارت ٹاکرے کے بعد بھارتی کپتان کے سیاسی بیان پر پی سی بی کا موقف تسلیم کرلیا گیا، آئی سی سی نے سوریا کمار یادیو کی سرزنش کرتے ہوئے مستقبل میں سیاسی بیان نہ دینے کی ہدایت کردی۔
تفصیلات کے مطابق آئی سی سی حکام نے پاکستان کرکٹ بورڈ کی شکایت کے بعد سوریا کمار یادیو کی تمام گفتگو سنی اور اس نتیجے پر پہنچی کہ کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔
میچ ریفری اور آئی سی سی حکام نے سوریا کمار یادیو کو طلب کیا تھا، آج دبئی کے مقامی ہوٹل میں آئی سی سی نے معاملے کی سماعت کی جس میں پاکستان کا نقطہ سامنے رکھا گیا اور ان سے اپنے بیان پر وضاحت مانگی گئی۔
آئی سی سی نے بھارتی پتان سوریا کمار یادیو کی سیاسی بیان دینے پر سرزنش کرتے ہوئے خبردار کیا کہ مستقبل میں ایسے بیانات دینے سے گریز کیا جائے۔
پی سی بی نے موقف اپنایا تھا کہ آئی سی سی باضابطہ کوئی ایکشن لے کیوں کہ کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی ہوئی ہے، جس طرح معین علی یا عثمان خواجہ کو فلسطین کے معاملے پر بات کرنے کی بالکل اجازت نہیں دی جاتی بلکہ ان کے خلاف ایکشن بھی لیا گیا ہے، اسی طرح بھارتی کپتان کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے۔
اس حوالے سے بھارتی کرکٹ بورڈ کے سابق سربراہ اور آئی سی سی کے موجودہ چیئرمین جے شاہ کی موجودگی میں اپنا اثررسوخ بھی استعمال کیا تھا۔
خیال رہے کہ متحدہ عرب امارات میں ایشیا کپ کے دوران 14 ستمبر کو پاک-بھارت ٹاکرے کے دوران بھارتی کپتان سوریا کمار یادیو نے پاکستانی کپتان اور کھلاڑیوں سے ہاتھ نہ ملاکر نہ صرف اسپورٹس مین اسپرٹ کی خلاف ورزی کی تھی بلکہ جیت کے بعد انہوں نے سیاسی بیانات بھی دیے تھے۔
پوسٹ میچ پریس کانفرنس کے دوران سوریا کمار یادیو نے پاکستان کے خلاف اپنی جیت کو پہلگام واقعے کے متاثرین کے اہل خانہ کے نام کیا تھا۔
یاد رہے کہ مقبوضہ کشمیر کے سیاحتی مقام پہلگام میں اپریل میں ہونے والے اس فالس فلیگ آپریشن میں 24 افراد ہلاک ہوئے تھے جس کے بعد بھارتی نے بغیر کسی تحقیق کے پاکستان پر الزام عائد کردیے تھے جو وہ آج تک ثابت نہ کرسکے۔
دوسری جانب، آئی سی سی نے آج سوریا کمار یادیو کی سرزنش کے بعد بھارتی کرکٹ بورڈ کی شکایت پر کل پاکستانی کھلاڑیوں کو بھی طلب کیا ہے، انٹرنیشنل باڈی نے حارث رؤف اور صاحبزادہ فرحان کو کل طلب کیا ہے۔
آئی سی سی کی جانب سے دونوں کھلاڑیوں سے بھارت کے خلاف میچ کے دوران گراؤنڈ میں اپنے ایکشن کی وضاحت طلب کی گئی ہے۔
یاد رہے کہ بھارت کے خلاف میچ کے دوران صاحبزادہ فرحان نے نصف سینچری بنانے کے بعد اپنے بلے کو رائفل بنا کر جشن منایا تھا جب کہ حارث روف نے فیلڈنگ کے دوران باؤنڈری لائن پر بھارتی شائقین کے نامناسب آوازیں کسنے پر اپنے ہاتھ سے جہاز گرنے کے مناظر کے اشارے کیے تھے۔