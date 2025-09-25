  • KHI: Clear 26.9°C
  • LHR: Clear 30°C
  • ISB: Clear 24.2°C
  • KHI: Clear 26.9°C
  • LHR: Clear 30°C
  • ISB: Clear 24.2°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

آئی سی سی کی جانب سے بھارتی کپتان سوریا کمار یادیو کی سرزنش

عبدالغفارشائع 25 ستمبر 2025 06:46pm
— فوٹو: اے ایف پی
— فوٹو: اے ایف پی

ایشیاکپ 2025 میں پاک-بھارت ٹاکرے کے بعد بھارتی کپتان کے سیاسی بیان پر پی سی بی کا موقف تسلیم کرلیا گیا، آئی سی سی نے سوریا کمار یادیو کی سرزنش کرتے ہوئے مستقبل میں سیاسی بیان نہ دینے کی ہدایت کردی۔

تفصیلات کے مطابق آئی سی سی حکام نے پاکستان کرکٹ بورڈ کی شکایت کے بعد سوریا کمار یادیو کی تمام گفتگو سنی اور اس نتیجے پر پہنچی کہ کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔

میچ ریفری اور آئی سی سی حکام نے سوریا کمار یادیو کو طلب کیا تھا، آج دبئی کے مقامی ہوٹل میں آئی سی سی نے معاملے کی سماعت کی جس میں پاکستان کا نقطہ سامنے رکھا گیا اور ان سے اپنے بیان پر وضاحت مانگی گئی۔

آئی سی سی نے بھارتی پتان سوریا کمار یادیو کی سیاسی بیان دینے پر سرزنش کرتے ہوئے خبردار کیا کہ مستقبل میں ایسے بیانات دینے سے گریز کیا جائے۔

پی سی بی نے موقف اپنایا تھا کہ آئی سی سی باضابطہ کوئی ایکشن لے کیوں کہ کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی ہوئی ہے، جس طرح معین علی یا عثمان خواجہ کو فلسطین کے معاملے پر بات کرنے کی بالکل اجازت نہیں دی جاتی بلکہ ان کے خلاف ایکشن بھی لیا گیا ہے، اسی طرح بھارتی کپتان کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے۔

اس حوالے سے بھارتی کرکٹ بورڈ کے سابق سربراہ اور آئی سی سی کے موجودہ چیئرمین جے شاہ کی موجودگی میں اپنا اثررسوخ بھی استعمال کیا تھا۔

خیال رہے کہ متحدہ عرب امارات میں ایشیا کپ کے دوران 14 ستمبر کو پاک-بھارت ٹاکرے کے دوران بھارتی کپتان سوریا کمار یادیو نے پاکستانی کپتان اور کھلاڑیوں سے ہاتھ نہ ملاکر نہ صرف اسپورٹس مین اسپرٹ کی خلاف ورزی کی تھی بلکہ جیت کے بعد انہوں نے سیاسی بیانات بھی دیے تھے۔

پوسٹ میچ پریس کانفرنس کے دوران سوریا کمار یادیو نے پاکستان کے خلاف اپنی جیت کو پہلگام واقعے کے متاثرین کے اہل خانہ کے نام کیا تھا۔

یاد رہے کہ مقبوضہ کشمیر کے سیاحتی مقام پہلگام میں اپریل میں ہونے والے اس فالس فلیگ آپریشن میں 24 افراد ہلاک ہوئے تھے جس کے بعد بھارتی نے بغیر کسی تحقیق کے پاکستان پر الزام عائد کردیے تھے جو وہ آج تک ثابت نہ کرسکے۔

دوسری جانب، آئی سی سی نے آج سوریا کمار یادیو کی سرزنش کے بعد بھارتی کرکٹ بورڈ کی شکایت پر کل پاکستانی کھلاڑیوں کو بھی طلب کیا ہے، انٹرنیشنل باڈی نے حارث رؤف اور صاحبزادہ فرحان کو کل طلب کیا ہے۔

آئی سی سی کی جانب سے دونوں کھلاڑیوں سے بھارت کے خلاف میچ کے دوران گراؤنڈ میں اپنے ایکشن کی وضاحت طلب کی گئی ہے۔

یاد رہے کہ بھارت کے خلاف میچ کے دوران صاحبزادہ فرحان نے نصف سینچری بنانے کے بعد اپنے بلے کو رائفل بنا کر جشن منایا تھا جب کہ حارث روف نے فیلڈنگ کے دوران باؤنڈری لائن پر بھارتی شائقین کے نامناسب آوازیں کسنے پر اپنے ہاتھ سے جہاز گرنے کے مناظر کے اشارے کیے تھے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

اسلامی نظریاتی کونسل نے انجینئر محمد علی مرزا کو گستاخی کا ملزم قرار دیدیا

2

ٹرمپ کی طالبان حکومت کو دھمکیاں، کیا امریکا ایک اور افغان جنگ مسلط کرنے جارہا ہے؟

3

امریکا کے بعد چین ایئرکرافٹ کیریئر سے جدید لڑاکا طیارے لانچ کرنے والا دوسرا ملک بن گیا

4

دلہن دولہے کی ماں سے بھی بڑی، جاپان میں 63 سالہ خاتون اور 31 سالہ نوجوان کی انوکھی شادی

5

زوبین گرگ کی لاش بھارت پہنچنے پر لوگوں کا سمندر امڈ آیا، پولیس اہلکار بھی رو پڑے

6

’ہمارے پاس ہتھیار ہیں، خلیجی ممالک کے پاس دولت اور جلد یا بدیر انہیں ملنا ہی تھا‘

7

ٹرمپ، غزہ امن معاہدے کیلئے مسلم حکمرانوں کے تعاون کے خواہاں

8

ابرار احمد اور ہسارنگا کا وکٹ حاصل کرنے کے بعد ایک دوسرے کے انداز میں جشن، ویڈیو وائرل

کارٹون

کارٹون : 25 ستمبر 2025
کارٹون : 24 ستمبر 2025