  • KHI: Clear 26.8°C
  • LHR: Clear 30.3°C
  • ISB: Clear 23.8°C
ایشیا کپ سپر 4: سری لنکا کا بھارت کیخلاف ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ

اسپورٹس ڈیسک شائع September 26, 2025 اپ ڈیٹ September 26, 2025 07:46pm
— فوٹو: اے سی سی/ایکس

ایشیا کپ سپر فور راؤنڈ کے آخری میچ میں سری لنکا نے بھارت کے خلاف ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔

دبئی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے جارہے میچ میں بھارت نے سری لنکا کے خلاف پلیئنگ الیون میں 2 تبدیلیاں کی ہیں، فاسٹ باؤلر جسپریت بمرا کی جگہ ارشدیپ سنگھ کو فائنل الیون میں شامل کیا گیا ہے

آل راؤنڈر شیوم دھوبے کی جگہ ہرشیت رانا اسکواڈ میں جگہ بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔

واضح رہے کہ بھارت اور پاکستان کی ٹیمیں پہلے ہی ایشیا کپ 2025 کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر چکی ہیں، دونوں ٹیموں کے درمیان فائنل مقابلہ 28 ستمبر کو دبئی کے میدان میں کھیلا جائے گا۔

