  • KHI: Clear 32.9°C
  • LHR: Clear 36.8°C
  • ISB: Clear 31.7°C
  • KHI: Clear 32.9°C
  • LHR: Clear 36.8°C
  • ISB: Clear 31.7°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

’غزہ‘ میں اسرائیلی اقدام ’نسل کشی‘ ہیں، جینیفر لارنس

انٹرٹینمنٹ ڈیسکشائع 27 ستمبر 2025 03:11pm
—فوٹو: اے ایف پی
—فوٹو: اے ایف پی

آسکر ایوارڈ یافتہ ہولی وڈ اداکارہ جینیفر لارنس میں فلسطین میں اسرائیلی بربریت کو ’نسل کشی‘ قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ دنیا بھر میں مارے جانے والے بچوں کے لیے فکر مند ہیں۔

خبر رساں ادارے ’ایجنسی پریس فرانس‘ (اے ایف پی) کے مطابق جینیفر لارنس نےاسپین کے سان سیباسٹیئن فلم فیسٹیول میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے غزہ میں اسرائیل کی بمباری کو ’نسل کشی‘ قرار دیا۔

اداکارہ کا کہنا تھا کہ غزہ میں اسرائیلی بربریت کو قبول نہیں کیا جا سکتا، اسرائیل تقریبا دو سال سے فلسطینی علاقے کو تباہ کر رہا ہے۔

آسکر ایوارڈ 35 سالہ اداکارہ کا کہنا تھا کہ وہ نہ صرف اپنے بچوں بلکہ تمام بچوں کے مستقبل کے بارے میں خوفزدہ ہیں۔

انہوں نے خبردار کیا کہ امریکی سیاست میں جھوٹ اور بددیانتی معمول بنتا جا رہا ہے اور یہ عمل نئی نسل کے لیے عام ہو جائے گا۔

جینیفر لارنس کا کہنا تھا کہ سیاستدان جھوٹ بولتے ہیں، ان میں ہمدردی کی کمی ہے، تاہم انہوں نے کسی بھی سیاست دان کا نام نہیں لیا۔

اداکارہ نے کہا کہ دنیا کے ایک حصے میں ہونے والی تباہی کو نظر انداز کرنے سے وہ جلد دوسرے علاقے تک بھی پہنچ سکتی ہے اور وہ بھی اس سے متاثر ہوسکتے ہیں جو دوسرے علاقوں کی تباہی کو نظر انداز کرتے ہیں۔

جینیفر لارنس نے مذکورہ فلم فیسٹیول میں اپنی نئی فلم ’Die, My Love‘ کی نمائش اور لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ وصول کرنے کے لیے شریک ہوئی تھیں۔

مذکورہ فلم میں ایک جوڑے کی کہانی دکھائی گئی ےے جو بچے کی پیدائش کے بعد خوشی سے دکھ تک کا سفر طے کرتے ہیں۔

اداکارہ خود دو بچوں کی ماں ہیں، انہوں فیسٹیول میں بتایا کہ مذکورہ فلم انہیں اپنے دوسرے بچے کی پیدائش کے بعد آنے والے مشکل وقت کی یاد دلاتی ہے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

وزیراعظم شہباز شریف کی فیلڈ مارشل کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر سے ملاقات

2

ٹرمپ، شہباز ملاقات میں علاقائی سلامتی اور دہشتگردی سے نمٹنے کے تعاون پر گفتگو ہوئی، اعلامیہ جاری

3

جنگ جیت چکے ہیں، بھارت کے ساتھ جامع اور نتیجہ خیز مذاکرات کیلئے تیار ہیں، شہباز شریف کا اقوام متحدہ میں خطاب

4

بھارتی کرکٹ بورڈ کی شکایت پر حارث اور صاحبزادہ فرحان کی آئی سی سی میں پیشی

5

آئی سی سی ضابطہ اخلاق کیخلاف ورزی، سوریا کمار یادو اور حارث رؤف پر جرمانہ، صاحبزادہ فرحان کو وارننگ

6

’خودکشی کی بیماری‘، ایسی تکلیف جو کسی دشمن کو بھی نہ ہو، سلمان خان نے اپنی تکلیف کی حقیقت بیان کردی

7

ایشیا کپ کے فائنل میں پاکستان کی رسائی، بھارت کے ساتھ تیسری بار ٹاکرے پر سوشل میڈیا پر میمز کا طوفان

8

بیٹی کی لاش کو 20 سال تک ڈیپ فریزر میں رکھنے والی جاپانی خاتون گرفتار

کارٹون

کارٹون : 27 ستمبر 2025
کارٹون : 26 ستمبر 2025