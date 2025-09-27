  • KHI: Partly Cloudy 26.1°C
  • LHR: Clear 27.5°C
  • ISB: Clear 26.1°C
  • KHI: Partly Cloudy 26.1°C
  • LHR: Clear 27.5°C
  • ISB: Clear 26.1°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
اسرائیل حماس جنگسیلابفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

کراچی: ڈی ایچ اے میں عمارت میں آگ لگ گئی، دم گھٹنے سے 2 خواتین جاں بحق

عاصم خان | امتیاز علی شائع September 27, 2025 اپ ڈیٹ September 27, 2025 11:28pm
— فوٹو: ڈان نیوز
— فوٹو: ڈان نیوز

کراچی کے علاقے ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی (ڈی ایچ اے) کے فیز 2 میں عمارت میں آگ لگ گئی، آگ سے جھلسنے اور دم گھٹنے سے 2 خواتین جاں بحق ہوگئی ہیں۔

ترجمان ریسکیو 1122 حسان الحسیب خان نے بتایا کہ آگ ڈی ایچ اے کے فیز 2 میں 3 منزلہ عمارت کی نچلی منزل پر قائم کار شو روم میں بھڑکی، گاڑیوں اور آتش گیر مواد کی موجودگی کے باعث آگ تیزی سے پھیل گئی اور گہرے دھوئیں نے پوری عمارت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔

انہوں نے بتایا کہ سیڑھی کی مدد سے فائرفائٹرز نے کھڑکیاں توڑ کر خواتین سمیت 8 رہائشیوں کو بحفاظت باہر نکالا، اسی دوران آگ سے جھلسنے والے شو روم کے 3 ملازمین کو بھی ریسکیو کر کے جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر اور سول ہسپتال منتقل کیا گیا، جب کہ مزید 8 افراد کو نکال کر موقع پر ہی ابتدائی طبی امداد دی گئی۔

ترجمان ایدھی فاؤنڈیشن نے ایک بیان میں بتایا کہ جھلسنے والی دونوں خواتین جناح ہسپتال میں دورانِ علاج جاں بحق ہو گئی ہیں، ترجمان ریسکیو 1122 کے مطابق جاں بحق ہونے والی ایک خاتون بیرونِ ملک رہائش پذیر اور اپنے رشتہ داروں سے ملنے یہاں آئی تھیں۔

انہوں نے مزید بتایا کہ 6 فائر ٹینڈر کی مدد سے آگ پر قابو پا لیا گیا تاہم کولنگ کا عمل رات گئے تک جاری رہا، حسان الحسیب خان کے مطابق آگ ممکنہ طور پر شارٹ سرکٹ کے باعث لگی۔

ڈپٹی انسپکٹر جنرل (ڈی آئی جی) ساؤتھ سید اسد رضا نے 2 خواتین کے جاں بحق اور 9 افراد کے زخمی ہونے کی تصدیق کی، جن میں 4 خواتین بھی شامل ہیں۔

جاں بحق خواتین کی شناخت صبیحہ اخلاق اور ان کی بہو سمیعہ افضل کے نام سے ہوئی۔

وزیراعلیٰ سندھ کا فوری انکوائری کا حکم

ادھر، وزیراعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے آتشزدگی واقعہ پر گہرے دکھ و افسوس کا اظہار کیا ہے اور واقعے کی فوری انکوائری کا حکم دے دیا۔

وزیر اعلی نے کہا کہ جاں بحق خواتین کے اہل خانہ کے غم میں برابر کے شریک ہیں، انہوں نے زخمیوں کو فوری طبی امداد دینے کی ہدایت کردی۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

وزیراعظم شہباز شریف کی فیلڈ مارشل کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر سے ملاقات

2

ٹرمپ، شہباز ملاقات میں علاقائی سلامتی اور دہشتگردی سے نمٹنے کے تعاون پر گفتگو ہوئی، اعلامیہ جاری

3

جنگ جیت چکے ہیں، بھارت کے ساتھ جامع اور نتیجہ خیز مذاکرات کیلئے تیار ہیں، شہباز شریف کا اقوام متحدہ میں خطاب

4

بھارتی کرکٹ بورڈ کی شکایت پر حارث اور صاحبزادہ فرحان کی آئی سی سی میں پیشی

5

آئی سی سی ضابطہ اخلاق کیخلاف ورزی، سوریا کمار یادو اور حارث رؤف پر جرمانہ، صاحبزادہ فرحان کو وارننگ

6

’خودکشی کی بیماری‘، ایسی تکلیف جو کسی دشمن کو بھی نہ ہو، سلمان خان نے اپنی تکلیف کی حقیقت بیان کردی

7

ایشیا کپ کے فائنل میں پاکستان کی رسائی، بھارت کے ساتھ تیسری بار ٹاکرے پر سوشل میڈیا پر میمز کا طوفان

8

سونے کی قیمت میں مسلسل دوسرے روز کمی، عالمی مارکیٹ میں بھی 10 ڈالر سستا ہوگیا

کارٹون

کارٹون : 27 ستمبر 2025
کارٹون : 26 ستمبر 2025