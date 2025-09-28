پاکستانیوں نے قومی کرکٹ ٹیم کا مذاق اُڑانے پر ابھیشک بچن کو آڑے ہاتھوں لے لیا
چاہے پاکستان کرکٹ ٹیم جیتے یا ہارے، ان پر تنقید کرنے اور مذاق اُڑانے کا حق صرف پاکستانیوں کو ہی حاصل ہے، یہی پیغام پاکستانیوں نے بولی وڈ اداکار ابھیشک بچن کو بھی دیا جب انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ’ایکس‘ پر گرین شرٹس کا مذاق اُڑانے کی کوشش کی۔
معاملہ اس وقت شروع ہوا جب سابق پاکستانی کرکٹر شعیب اختر نے ایک پروگرام میں بھارتی ٹیم کے ٹاپ آرڈر بیٹر ابھیشک شرما کا نام غلطی سے ابھیشیک بچن لے لیا۔
انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان ابھیشک بچن کو جلد آؤٹ کر دے تو بھارت کا مڈل آرڈر کچھ خاص نہیں کھیل رہا، اس سے پاکستان کو فائدہ ہوگا، اس موقع پر شو کے میزبان اور دیگر مہمانوں نے انہیں فوراً درست کر دیا اور وضاحت کی کہ ان کا مطلب بھارتی بلے باز ابھیشک شرما ہے، جو حالیہ میچوں میں شاندار فارم میں ہیں اور مسلسل نصف سنچریاں بنا رہے ہیں۔
تاہم، کرکٹر کے بجائے بولی وڈ اسٹار کا نام لینے کی یہ غلطی فوری طور پر وائرل ہوگئی۔
شعیب اختر کی اس وائرل ویڈیو پر ردعمل دیتے ہوئے ابھیشک بچن نے بھی طنز کرنے کی کوشش کی اور ’ایکس‘ پر لکھا کہ یہ ممکن ہی نہیں اور وہ خود بھی کرکٹ کھیلنے میں اچھے نہیں ہیں۔
اداکار کا یہ طنز پاکستانیوں کو پسند نہ آیا اور انہوں نے ’ایکس‘ پر انہیں جواب دیتے ہوئے یاد دلایا کہ وہ صرف کرکٹ ہی نہیں بلکہ اور بھی کئی چیزوں میں اچھے نہیں ہیں۔
صارفین کا کہنا تھا کہ ابھیشک بچن سے بہتر اداکاری تو پاکستانی کرکٹرز کر سکتے ہیں۔
کچھ افراد نے ان کے شوبز کیریئر پر بھی سوالات اٹھائے اور کہا کہ صرف خاندانی تعلقات نے ہی انہیں فلم انڈسٹری میں جگہ دلائی ہے۔
ایک مداح نے تو یہاں تک کہا کہ ابھیشک بچن دبئی آکر میچ لائیو دیکھیں، وہ شائقین کے ہجوم میں خوش آمدید ہوں گے۔
آخر میں، پاکستانی شائقین نے امید ظاہر کی کہ آج کے میچ میں قومی ٹیم اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرے اور بھارت کے خلاف اپنی پچھلی دو شکستوں کا بدلہ لے۔
تاہم، اگر نتیجہ پاکستان کے حق میں نہ بھی آیا تو بھی عوام کے مطابق قومی ٹیم پر تنقید کرنے کا حق صرف پاکستانیوں کو ہے اور یہ کام وہ خود ہی بہترین انداز میں کر لیتے ہیں۔