کراچی سمیت ملک بھر میں بجلی مہنگی کرنے کی درخواست پر سماعت کل ہوگی
نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی (نیپرا) کراچی سمیت ملک بھر کے لئے بجلی مہنگی کرنے کی درخواست پر کل سماعت کرے گا۔
تفصیلات کے مطابق سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی (سی پی پی اے) نے اگست کی ماہانہ ایڈجسٹمنٹ میں بجلی 19 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنےکی درخواست نیپرا میں دائر کر رکھی ہے۔
سی پی پی اے نے اگست 2025 کی ماہانہ ایڈجسٹمنٹ کی درخواست نیپرا میں جمع کروا رکھی ہے جس پر نیپرا کی جانب سے کل سماعت کی جائے گی۔
حکومتی پالیسی گائیڈلائنز کے مطابق ماہانہ ایڈجسٹمنٹ کا اطلاق کے-الیکڑک پر بھی ہوگا جب کہ اکتوبر کے بلوں میں اگست کی ماہانہ ایڈ جسٹمنٹ کا اطلاق کیےجانے کا امکان ہے۔
نیپرا نے رواں ماہ کے-الیکٹرک کے لیے جون اور جولائی کی ماہانہ ایڈ جسٹمنٹس کا نوٹیفکیشن کیا تھا۔
اس وقت کے الیکٹرک صارفین کو 2 ماہانہ ایڈجسٹمنٹس میں 2 روپے57 پیسے فی یونٹ کمی کا ریلیف مل رہا ہے۔
ملک کے ماندہ باقی صارفین کے لیے جولائی کی ماہانہ ایڈ جسٹمنٹ میں ایک روپے 79 پیسے فی یونٹ کی کمی کی گئی جب کہ ڈسکوز صارفین کو جولائی کی ایڈ جسٹمنٹ کا ریلیف رواں ماہ کے بلوں میں مل رہا ہے۔