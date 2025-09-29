  • KHI: Partly Cloudy 40.1°C
کھیلوں میں جنگ کو گھسیٹنے سے صرف بھارت کی ’بوکھلاہٹ‘ ظاہر ہوتی ہے، محسن نقوی

اسپورٹس ڈیسک شائع September 29, 2025 اپ ڈیٹ September 29, 2025 01:23pm
مودی نے کہا تھا کہ آپریشن سندور کھیل کے میدان میں، نتیجہ وہی، بھارت جیت گیا ! ہمارے کرکٹرز کو مبارکباد — فوٹو: ڈان نیوز
مودی نے کہا تھا کہ آپریشن سندور کھیل کے میدان میں، نتیجہ وہی، بھارت جیت گیا ! ہمارے کرکٹرز کو مبارکباد — فوٹو: ڈان نیوز

ایشین کرکٹ کونسل (اے سی سی) کے سربراہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ کھیلوں میں ’جنگ کو گھسیٹنے‘ سے صرف بھارت کی ’بوکھلاہٹ‘ ظاہر ہوتی ہے۔

یہ بیان انہوں نے بھارتی وزیرِاعظم نریندر مودی کے ان تبصروں کے جواب میں دیا، جنہوں نے بھارت کی پاکستان کے خلاف ایشیا کپ فائنل میں جیت کو سیاسی رنگ دیا تھا۔

مودی نے ’ایکس‘ پر اپنی پوسٹ میں بھارتی ٹیم کو فتح پر مبارک باد دی اور اسے ’آپریشن سندور‘ کی توسیع قرار دیا، جو بھارت نے پاکستان کے خلاف 4 روزہ عسکری تصادم میں شروع کیا تھا۔

انہوں نے کہا کہ ’آپریشن سندور کھیل کے میدان میں، نتیجہ وہی، بھارت جیت گیا! ہمارے کرکٹرز کو مبارکباد‘۔

مودی کے بیان پر ردعمل دیتے ہوئے محسن نقوی نے کہا کہ ’اگر جنگ تمہارے فخر کا پیمانہ ہے تو تاریخ پہلے ہی پاکستان کے ہاتھوں تمہاری ذلت آمیز شکستیں درج کر چکی ہے‘۔

یہ بظاہر اس تصادم میں پاکستان کی کامیابی کی طرف اشارہ تھا۔

محسن نقوی نے مزید کہا کہ ’کوئی بھی کرکٹ میچ اس حقیقت کو تبدیل نہیں کر سکتا‘۔

انہوں نے کہا کہ ’کھیلوں میں جنگ کو گھسیٹنا صرف بوکھلاہٹ کو ظاہر کرتا ہے اور کھیل کی اصل روح کی توہین ہے‘۔

یاد رہے کہ گزشتہ روز بھارتی کرکٹ ٹیم نے محسن نقوی سے فاتح ٹرافی وصول کرنے سے انکار کر دیا تھا، جو دونوں ملکوں کے کرکٹ تعلقات میں ایک تاریخی تنزلی ہے۔

پوسٹ میچ پریزنٹیشن کروانے والے سائمن ڈول نے کہا کہ مجھے ایشین کرکٹ کونسل (اے سی سی) کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ بھارتی کرکٹ ٹیم آج رات اپنے انعامات وصول نہیں کرے گی۔

